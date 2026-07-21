Lidija Bačić otkrila koji joj je od hrvatskih nogometaša najzgodniji: 'Volim kad su muškarci frajeri'

Pjevačica Lidija Bačić u najnovijem je gostovanju u podcastu "Nema labavo by IN magazin" na pitanje o najzgodnijem nogometašu isprva pokušala dati diplomatski odgovor tvrdeći da su "svi prezgodni". No, na inzistiranje voditelja ipak je otkrila tko joj je oduvijek bio posebno drag.

- Recimo, dok je igrao Mario Mandžukić, on mi je baš bio zgodan. Pravi frajer. Ja volim kad su muškarci frajeri. Nije agresivan, nego jednostavno - muško. Eto, to mi je privlačno - iskreno je priznala Bačić, ističući kako ju je privuklo "ono nešto" što izdvaja bivšeg hrvatskog reprezentativca, a ne nužno klasična ljepota.

FOTO Lidija Bačić opet provocira. Pokazala bujne grudi i dekolte pa poručila: 'Gledajte me u oči'

Podsjetimo, krajem 2022. godine, uoči Svjetskog prvenstva u Kataru, pjevačica je imala sasvim drugog favorita. U emisiji "Dalibor Petko Show", gdje je dobila zadatak ocijeniti izgled reprezentativaca, najvišu ocjenu dala je Marku Livaji. Svoju "desetku" za napadača Hajduka obrazložila je kratko i jasno, uz lokalpatriotski komentar: - Moram za našeg hajdukovca - obrazložila je i iza kapetana Hajduka stavila Andreja Kramarića.

Bačić, koja za sebe kaže da je strastvena navijačica, tada je izjavila kako je nogomet najljepši sport, a nogometaši lijepi. - Strastvena sam navijačica, sve me privlači u nogometu. To je sport koji je najlipši za gledat. Sve je grandiozno, veliki teren, strepiš za svakim golom, a i nogometaši su lipi - poručila je Lidija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI