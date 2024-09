FOTO Nakon turbulentnog razvoda i tajnog novog vjenčanja srpska glumica napokon objavila fotke koje su svi čekali

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić, nekoć Prpić prošle se godine udala za Marka Žugića, a s kojim je mjesec prije vjenčanja dobila i kćerkicu imena Čarna. Vjenčanje je održano u tajnosti, a glumica je godišnjicu braka proslavila javno objavivši prvu fotografiju s njihove svadbe. Na fotografiji, Anđelku je suprug podignuo, obgrlio rukama te je poljubio, a glumica je u opisu objave stavila emotikon bijelog srca.

Podsjetimo, njezin novi suprug i otac djeteta je navodno zbog Anđelke ostavio partnericu s kojom je bio u vezi 11 godina. Prekid se dogodio u ožujku prošle godine, a pretpostavlja se da su on i glumica od tada zajedno. Fotografije na njezinom Instagramu pokazuju da su prije bili prijatelji, a čak su zajedno proslavili i njezin rođendan 25. listopada. Sve je navodno počelo kada je on kupio nekretninu blizu Anđelke. Doduše, oni tada nisu bili u vezi, ali su se odlično poznavali te su se često i družili.

Osim toga, sredinom travnja ove godine za Večernji list Anđelka je pričala i o svojim predstavama zbog kojih je putovala diljem regije. - Mnogo se toga izdogađalo od premijere te prve monodrame i iskreno ne mogu se sjetiti što je u nekim maštanjima bilo postavljeno kao željeni uspjeh. Mislim da ga, naročito u kontekstu brojki i statistike nisam nikad ni definirala jer s tim motivom nisam ni ušla u stvaranje tog komada. Ono što sigurno znam jest da je željeni cilj bio da sa svojim timom napravim predstavu koje se neću stidjeti ni na premijeri ni godinama poslije, kao i da to istovremeno bude nešto što će publika razumjeti i što će joj biti zabavno, ma gdje da je igram. I u tome smo uspjeli. Sve ove brojke o tome svjedoče i osjećam se lijepo u vezi s tim, naročito kad se osvrnem i u sjećanje dozovem sva ta divna mjesta koja smo obišli i ogromnu ljubav koju smo dobili od najrazličitije moguće publike - kazala nam je te dodala:

- Ovo je komična, zabavna, ali i pomalo ironična priča o Jovanki Joki Jakovljević, koju je jedan dio publike upoznao u prvom dijelu, ali i ako nije, to ne smeta za gledanje nove monodrame, jer je to sada nova Joka. Žena koja se suočava sa životom nakon razvoda i to u svojim kasnim 30-im. Sluđena je i – razvedena. A okolina surova, konkurencija žestoka... Dakle, u najkraćem – Joka poslije šoka koji razvod nosi! Pokušava otkriti ima li života i kakvog nakon razvoda, suočena s izazovima koje nije mogla ni zamisliti. Tu je i čitav stručni tim pomagača – odmagača.Tu su najbolje prijateljice, mama, baka, astrologinja, psihologinja! I svaka od njih ima svoju vizuru, savjet i uputu - kazala nam je Anđelka, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

