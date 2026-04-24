Kupila mu je uske traperice i parfem! Liječnica vodila ljubav s pacijentom u ordinaciji i automobilu

Mariji Bastas, liječnici opće prakse iz Sydneya, oduzeta je dozvola za rad nakon što je utvrđeno da je višekratno održavala seksualne odnose s pacijentom u automobilu, darovala mu "crne uske traperice" te ga pozvala u svoj dom kako bi mu pokazala kolekciju od 300 pari cipela. Zbog ovih postupaka, izbačena je iz liječničke struke na period od najmanje dvije godine. Bastas se ovog tjedna pojavila pred Građanskim i upravnim sudom zbog optužbi o "neprimjerenom, dugotrajnom, osobnom i seksualnom odnosu" s pacijentom koji je patio od psihičkih poteškoća. Kako prenose australski mediji, pacijent je prvi put potražio pomoć kod Bastas prije 11 godina radi Plana skrbi za mentalno zdravlje, a na preporuku svog psihologa nakon raskida ljubavne veze. Na sudu je izneseno kako ga je liječnica potom pozvala u svoj "omiljeni grčki kafić" te kupila kave koje su popili na stražnjem sjedalu njezina vozila. Prije nego što su započeli intimni odnos, par se ljubio, navedeno je tijekom procesa. Pacijent je u svom iskazu tvrdio da su se nastavili viđati i spavati u njezinom automobilu dva do tri puta tjedno, a povremeno bi koristili i krevet u njezinoj ordinaciji. "Morali su biti tihi kako ih kolega u susjedstvu ne bi čuo. Pacijent je također naveo da su imali seksualne odnose u automobilu na parkiralištu Vijeća u Petershamu i u Leichhardtu, kao i na poljanama Sveučilišta Macquarie", rečeno je na saslušanju.

Prema riječima pacijenta, doktorica Bastas mu je govorila da je "prestara" za njega te da bi trebao potražiti mlađu partnericu. Njihova je veza potrajala tri godine, sve do početka 2018., a zabilježeno je i kako ga je Bastas vodila u svoju "ogromnu" rezidenciju opremljenu "teretanom, velikim biljarom, barom" i "fontanama". Izjavio je da su se "opijali crnim vinom" te da mu je pokazala "garažu ispunjenu cipelama", kojih je prema njegovoj procjeni bilo oko 300 pari. Tom mu je prilikom napomenula da moraju biti "oprezni" jer se iz njezine kuće vidi dom njezina bivšeg supruga. Sudu je također ispričao da mu je tijekom trajanja veze darovala Armani kolonjsku vodu, par "crnih uskih traperica" te mu u jednom navratu dala 500 dolara. Pacijent je naveo da se liječnica "počela povlačiti" početkom 2018. godine, a zadnji put ju je vidio u ordinaciji 2019. godine. "Samo mu je rukom dala znak da je zauzeta i da ga ne može primiti", stoji u sudskoj odluci. Pacijent je pred sudom izjavio da je po završetku njihova odnosa pao u depresiju te počeo konzumirati alkohol i cigarete. Pritužbu Komisiji za pritužbe u zdravstvu podnio je 2022. godine, nakon što je o svemu progovorio svom psihologu. Bastas je pred sudom odbacila optužbe o seksualnom odnosu i kupnji darova. Ipak, izjavila je kako "žali što je njezino postupanje dovelo do ovog procesa" te najavila odlazak u mirovinu u lipnju ove godine. Sud je još u ožujku prošle godine proglasio Bastas krivom za neprofesionalno ponašanje i ozbiljan profesionalni prekršaj. Sada je sudsko vijeće i službeno poništilo njezinu registraciju, uz zabranu bavljenja strukom od dvije godine bez prava na preispitivanje odluke.

"Dr. Bastas je bila svjesna da je pacijent iznimno ranjiva osoba na temelju informacija koje je posjedovala kao njegova liječnica", istaknulo je vijeće u obrazloženju. "Iskaz pacijenta potvrđuje da je ponašanje dr. Bastas ostavilo teške posljedice na njegovo mentalno zdravlje, uzrokujući mu trajnu emocionalnu patnju i zbunjenost te otežavajući mu oporavak", navedeno je. Vijeće je također podsjetilo da je Bastas već 2006. godine bila "ukorena" zbog "stupanja u neprimjeren bliski osobni odnos" s drugim pacijentom. "To je trebalo biti jasno upozorenje dr. Bastas da je takvo ponašanje nedopustivo. Umjesto toga, ona je isti obrazac ponovila", zaključilo je vijeće.