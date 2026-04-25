FOTO Seksi Splićanka u 50. godini izgleda kao prava boginja! Pokazala savršenu formu i zapalila Instagram

Renata, koja je Hrvatsku predstavljala na izboru za Miss Universe još 2000. godine, danas uspješno spaja iskustvo iz svijeta ljepote s dugogodišnjim radom u fitness industriji, gdje se profilirala kao jedna od prepoznatljivijih trenerica.
Na novoj fotografiji pozirala je ispred ogledala u pripijenoj crnoj sportskoj kombinaciji koja je naglasila njezinu istreniranu liniju i ženstvene obline. Samouvjeren stav i opušten izraz lica dodatno su istaknuli rezultate njezine predanosti redovitom vježbanju, ali i discipliniranom načinu života koji često promovira svojim pratiteljima.
Uz fotografiju je podijelila i motivacijsku poruku: "Odradi trening prije ili nakon posla i uživaj u vikendu", jasno poručivši koliko je važno pronaći vrijeme za sebe i fizičku aktivnost unatoč svakodnevnim obvezama.
Pratitelji su je zasuli komplimentima poput "Baš si bomba", "Savršeno", "Lijepa žena" i "Živa vatra", a brojni su istaknuli kako ih upravo njezina energija i dosljednost motiviraju na vlastite treninge.
S obzirom na to da redovito dijeli sadržaj vezan uz zdrav život, vježbanje i balans između privatnog i poslovnog, Renata Lovrinčević Buljan i dalje uspješno održava interes publike, potvrđujući kako se predan rad i pozitivan stav itekako primijete i nagrade.