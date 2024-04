Anđelka Stević Žugić: 'U novoj monodrami pričam o šoku koji donosi razvod'

Glumica Anđelka Stević Žugić (39), jedna je od najomiljenijih glumica regije, koju najbolje znamo iz serije "Andrija i Anđelka", ima novu humorističnu monodramu "Šta me opet snađe" o vječno aktualnoj temi razvoda. Premijerno dolazi u Split 22. svibnja, u dvoranu Lora i u Zagreb, u Kino SC 24. svibnja, i na pulski Kaštel 21.srpnja, a ulaznice se mogu nabaviti u sustavu Entrio. Anđelka se prošle godine udala za Marka Žugića, a rodila je i kćer Čarnu. Iz prvog braka s Darijem Prpićem ima i sina Jakšu.

Nakon uspjeha prve predstave "Šta me snađe" vraćate se u Hrvatsku s drugom predstavom "Šta me opet snađe". Prvu ste predstavu odigrali 250 puta u 55 gradova. Jeste li se nadali da će biti toliki hit?

Mnogo se toga izdogađalo od premijere te prve monodrame i iskreno ne mogu se sjetiti što je u nekim maštanjima bilo postavljeno kao željeni uspjeh. Mislim da ga, naročito u kontekstu brojki i statistike nisam nikad ni definirala jer s tim motivom nisam ni ušla u stvaranje tog komada. Ono što sigurno znam jest da je željeni cilj bio da sa svojim timom napravim predstavu koje se neću stidjeti ni na premijeri ni godinama poslije, kao i da to istovremeno bude nešto što će publika razumjeti i što će joj biti zabavno, ma gdje da je igram. I u tome smo uspjeli. Sve ove brojke o tome svjedoče i osjećam se lijepo u vezi s tim, naročito kad se osvrnem i u sjećanje dozovem sva ta divna mjesta koja smo obišli i ogromnu ljubav koju smo dobili od najrazličitije moguće publike.

Nebojša Romčević pisao je predstavu za vas, jeste li se čuli s njim kada je predstava nastajala i možda mu i pomogli?

Volim biti okružena pametnijim ljudima od sebe, profesionalcima u svojoj sferi, jer smatram da jedino tako čovjek može napredovati i pomicati vlastite granice. Tako da je svako u procesu nastajanja ove predstave radio svoj posao – od pisca, preko kostimografa, scenografa, redatelja, kompozitora. Da, mi smo jedna mala, ali ozbiljna predstava i jedan ozbiljan tim. Ali kako je ovo atipična monodrama, s primjesama stand-upa, ja sam bila, recimo, glavni filter i onaj začin koji se u sve miješa.

Je li odmah u planu bila i druga predstava ili je ona nastala nakon uspjeha prve?

Bilo bi lijepo da imam sposobnost takvog strateškog promišljanja i da pravim tako dugoročne planove, ali nemam, nego odluke, iako ne mogu reći nepromišljeno i ishitreno, ipak donosim na nivou onog što su trenutačna stanja i želje, kao i mogućnosti. Jedino što je zajedničko kod ideje o nastanku i prve i druge monodrame bila je želja, koja se u jednom trenutku javila, da samoj sebi stvorim mogućnost da radim posao koji volim, a ne da sjedim i čekam neke idealne prilike i okolnosti u kojima će me netko zvati i eventualno birati za ulogu.

Što Jovanku očekuje u ovoj predstavi, ima li razlike u odnosu na prvu?

Ovo je komična, zabavna, ali i pomalo ironična priča o Jovanki Joki Jakovljević, koju je jedan dio publike upoznao u prvom dijelu, ali i ako nije, to ne smeta za gledanje nove monodrame, jer je to sada nova Joka. Žena koja se suočava sa životom nakon razvoda i to u svojim kasnim 30-im. Sluđena je i – razvedena. A okolina surova, konkurencija žestoka... Dakle, u najkraćem – Joka poslije šoka koji razvod nosi! Pokušava otkriti ima li života i kakvog nakon razvoda, suočena s izazovima koje nije mogla ni zamisliti. Tu je i čitav stručni tim pomagača – odmagača.Tu su najbolje prijateljice, mama, baka, astrologinja, psihologinja! I svaka od njih ima svoju vizuru, savjet i uputu!

Koji je od svih likova u predstavi možda najsličniji vama i zašto?

Moj je dojam da me ima u svakom pomalo, ali čini mi se da je ta jedna Jokina osobina – nepokolebljiva vjera u putokaze srca i njezina deviza "srce uvijek zna" meni najbliža.

Premda ste prvu veliku ulogu ostvarili u seriji "Žene s Dedinja", mnogi vas još uvijek najbolje pamte po "Andriji i Anđelki". Je li vam ta uloga obilježila život? U čemu je njezina tajna? Je li tome pomogla i kemija između Andrije i vas?

To je uloga koja je trajno promijenila i moju karijeru i moj život, jer je ta serija u periodu emitiranja bila najgledanija serija u regiji, što je donijelo nagli uspon mojoj karijeri i veliko prepoznavanje i kod kolega iz branše, kao i kod najšire publike. Nadam se ipak da ću još mnogo lijepih i velikih stvari odigrati tako da vas molim da se čujemo za nekih 20-ak godina pa da vam onda kažem je li mi obilježila život ili je tu bilo još nečega! (smijeh) Uspjeh tog sitcoma, osim činjenice da je sjajno napisan i da se na jedan pitak, ali i pametan način bavi uvijek i svuda aktualnim muško-ženskim odnosima, leži i u činjenici da je čitava ekipa koja ga je radila, uključujući svakako i Andriju i mene, istinski uživala u njegovu stvaranju. I to se vidi i na ekranu, sigurna sam.

Vas se većinom gleda kao komičarku, premda se ostvarili i nekoliko dramskih uloga, prije svega u seriji "Jedini izlaz". Odgovaraju li vam više komične ili dramske uloge?

Vjerujem da će vam većina glumaca reći sličnu stvar, a ja sigurno volim uloge koje su mi izazovi. Nebitan je žanr. Ako sam u poziciji da biram, scenarij je prva stvar koja me privuče, a odmah potom ekipa s kojom bih trebala raditi.

Kad spominjemo dramske uloge, glumili ste u seriji "Šutnja" koju je režirao Dalibor Matanić. Posljednjih dana u Hrvatskoj su glavna tema optužbe za njegovo seksualno napastovanje kolegica. Kako je vama bilo surađivati s njim i kako gledate na te optužbe?

Ne volim izigravati suca nikome i volim vjerovati da će nadležne institucije napraviti svoj posao.

Vaša kći Čarna uskoro će imati godinu dana. Kako vam je biti ponovno mama, stignete li uskladiti majčinske i profesionalne obaveze?

Kada je ljubav osnova odnosa i kada se iz nje kreće, onda se sve postiže. Roditeljstvo je najdivnija stvar i meni najveći smisao. A kako svoj posao obožavam i ne radim ga iz moranja, već iz želje, sve je moguće uskladiti. Dogovor i zajednička organizacija i stvari funkcioniraju.

Pomaže li vam suprug u obiteljskim obavezama? Kako ste se podijelili?

U svojoj novoj monodrami ja se bavim upravo raznim stereotipima s kojima se uporno borimo svi na ovim našim prostorima. Tako je i ovo vaše pitanje, čini mi se, posljedica stereotipa da muškarci ne sudjeluju u obiteljskim i roditeljskim obavezama. Moj muž ne spada u takve, valjda ga zato toliko i volim. Razgovor je nešto što upražnjavamo često i zajedno donosimo odluke. Preporučila bih svima da razgovaraju o svemu, ljekovito je.

Pripremate li neku novu televizijsku ili filmsku ulogu, možete li nam nešto najaviti?

Možda se vratim na televiziju s jednim jako slatkim, novim formatom za mene. Svakako je sljedećih mjeseci profesionalni naglasak na gostovanjima s monodramom "Šta me opet snađe" i tome se najviše radujem. Kada na popisu gradova u kojima ću je izvoditi vidim Split, Zagreb, Opatiju, Pulu i ostala mjesta u Hrvatskoj, shvatim da se snovi ipak ostvaruju.

