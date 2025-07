FOTO Mnogima je bila najljepša žena u 80-ima, a evo kako danas izgleda u badiću, ima 60 godina

novo lice

Bend Ocean of Another objavio je EP i u kratkom vremenu prikupio više od 1,5 milijuna streamova

Ovaj EP priča priča priču o ljudskom srcu koje pokušava zacijeliti od trauma iz prošlosti kako bi bilo voljeno i prihvaćeno te sa sastoji od šest pjesma. Uz EP, bend je objavio i videospot za naslovnu pjesmu "Loneliness of My Kin" u kojem se simbolično postavlja pitanje: "Je li to cijena koju plaćamo za smisao?".