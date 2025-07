Obitelj shrvana: Preminula influencerica (22), prije smrti objavila je ovu potresnu poruku

Camila Trevisol, mlada brazilska influencerica, izgubila je životnu bitku u 23. godini nakon dugotrajne borbe s Ewingovim sarkomom, rijetkim oblikom raka kostiju. Vijest o njezinoj preranoj smrti duboko je potresla Brazil i njezine brojne pratitelje širom svijeta, prenosi Daily Mail. Obitelj je objavila tužnu vijest na društvenim mrežama: "Obavještavamo vas da je naša princeza jutros preminula", uz fotografiju influencerice.

Samo nekoliko sati prije smrti, Camila je podijelila posljednju fotografiju na Instagramu s potresnom porukom: "Ovo je posljednji put da me vidite budnu." U objavi je opisala svoje loše stanje i otežano disanje, izrazivši želju za lijekovima koji bi joj omogućili san bez patnje. Patricia, Camilina majka, potvrdila je vijest riječima: "Više nije mogla izdržati i zamolila je da bude sedirana. Sada je u miru, bez boli, čekajući Božju volju."

Camilina borba s rakom započela je 2016. godine kada je tumor otkriven u njezinoj bedrenoj kosti nakon nesretnog udarca loptom. Nakon uspješne kemoterapije, 2017. godine proglašena je izliječenom. Međutim, bolest se vratila 2023. godine u mnogo agresivnijem obliku. Liječnici su dijagnosticirali Ewingov sarkom, izuzetno rijedak i agresivan oblik raka koji zahvaća koštano tkivo.

Nedugo nakon Camiline smrti, obitelj je objavila njezino dirljivo oproštajno pismo. U njemu, Camila je izrazila zahvalnost svima koji su bili dio njezinog života i podijelila inspirativne riječi o važnosti cijenjena svakog trenutka života. Pismo završava riječima: "Odlazim u miru. Moja patnja je završena, ali nemojte misliti da je to zato što nisam imala snage – imala sam, ali bol je bila prevelika. Bog me poželio uz sebe. Moj Instagram ostaje ovdje da me se možete sjećati. Volim vas i hvala svima na ljubavi."