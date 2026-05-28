Tereza Kesovija nastupit će u Dubrovniku na mjestu gdje je održala svoj prvi javni nastup prije 56 godina

Tereza Kesovija, legendarna diva naše glazbene scene i umjetnica koja je desetljećima osvajala publiku diljem svijeta svojim emotivnim izvedbama, nakon Splita održat će još tri koncerta kojima se oprašta od publike i to u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu. Terezina želja je bila nastup ispred katedrale u Dubrovniku, ali sada je objasnila obožavateljima kako to neće biti moguće i otkrila je gdje će se u Dubrovniku 14. lipnja održati njezin koncert.

Dragi moji, obostrana želja i moja i Grada Dubrovnika, bila je nastup ispred naše predivne Katedrale. Ponuđena mi je mogućnost nastupa u srpnju no zbog nesnosnih ljetnih vrućina i još usijanijih ploča Straduna koju teško izdržavaju daleko mlađi glumci od mene tijekom Dubrovačkih ljetnih igara, takvu opciju, teškog srca, morala sam odbiti. Potom mi je ponuđem termin u rujnu ali zbog ranije preuzetih obveza, nikako ga nisam mogla uklopiti u svoj raspored. No gdje ima ljubavi ima i načina. Gradonačelnik mi je izašao u susret te smo zajedničkim trudom pronašli rješenje, nastup u Kneževom dvoru, kultnom mjestu dubrovačke i svjetske povijesti, kulturnom hramu neprocjenjive akustike u kojem priliku za nastup dobivaju samo rijetki. Za mene Knežev dvor ima i duboku osobnu i emotivnu vrijednost.

Upravo sam u Kneževom dvoru održala svoj prvi javni nastup nakon što sam davne 1958.g. pobijedila na Natjecanju mladih flautista u Ljubljani osvojivši prvo mjesto i Grand prix. Kako je Dvor prostorno ograničen, mislili smo na sve vas. Oba dana mog nastupa na Stradunu će biti postavljen veliki video zid koji će izravno prenositi koncert iz Kneževog dvora pa će biti mjesta za sve koji žele biti dio ovih posebnih večeri. Ovim putem izražavam svoju duboku zahvalnost gradonačelniku Grada Dubrovnika gosparu Mati Frankoviću i Gradu jer su dali sve od sebe i pronašli način da udovolje mojoj želji da se susretnemo u lipnju. Moj pokretač i moja snaga ste Vi, moja vjerna publika i neizmjerno se veselim skorašnjem susretu, Vaša Tereza, napisala je na Instagramu u objavi.