FOTO Mišu Kovača dugo nismo vidjeli, a sada je njegova kći otkrila kako se drži

Mišo Kovač, najprodavaniji hrvatski pjevač s karijerom dugom preko pet desetljeća, posljednjih se godina rijetko viđa u javnosti. Od njegovog koncerta na splitskom Starom placu prošle su tri godine, a u međuvremenu se borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, otkazivao nastupe i bio nekoliko puta hospitaliziran, brinući brojne fanove.

Njegova kći Ivana Kovač sada je na društvenim mrežama podijelila dirljiv trenutak. Objavila je fotografiju na kojoj sjedi s ocem držeći ga za ruku dok uživaju na suncu, oboje nasmijani, uz kratku poruku: "Pozdrav s Juga". Fotografija je u kratkom roku dobila nekoliko tisuća lajkova i brojne emotivne komentare. Fanovi su legendarnom Miši poželjeli puno zdravlja i brzi oporavak te povratak na scenu, porukama poput "Legenda ostaje legenda", "Kralj naš, čuvaj ga" i "Svi pjevajuuu... A samo je jedan Mišo!", pokazujući neprolaznu ljubav.

Ivana Kovač je početkom svibnja ove godine potvrdila da je Mišo dobrog zdravlja. "Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", rekla je za IN Magazin, dodavši da otac i dalje živi u Podstrani i uživa.

Podsjetimo, priprema se dugometražni igrani film o Miši Kovaču, jednoj od najvećih glazbenih ikona hrvatske i regionalne povijesti. Film radnog naslova “MIŠO” bit će prvi biografski projekt ovakvih razmjera o pjevaču čije su pjesme obilježile kolektivno pamćenje, a njegova životna priča nadilazi granice estrade.

Scenarij potpisuje književnica Milana Vlaović Kovaček, koja već dvije godine predano istražuje bogatu biografiju i diskografiju Miše Kovača kroz razgovore s njim osobno, njegovom obitelji i najbližim suradnicima. U radu na scenariju pridružio joj se i nagrađivani bosanskohercegovački filmaš Pjer Žalica, jedan od najcjenjenijih autora regionalne kinematografije.

“Mišo je junak našeg doba koji zaslužuje svoju filmsku priču – njegov je život emotivna i veličanstvena saga o pobjedi i o porazu, ali nikada o odustajanju. Pišući ovaj scenarij zaronila sam u sjećanje u najčistijem smislu te riječi, jer Mišinim je pjesmama opjevano gotovo sve što je u našim životima bilo važno”, izjavila je Milana Vlaović Kovaček.

Film o diskografski najtiražnijem pjevaču ovih prostora i rođenom Šibenčaninu režirat će Vinko Brešan, redatelj naših najuspješnijih i najgledanijih filmova poput Svećenikove djece, Maršala, Kako je počeo rat na mom otoku, kao i tv serije Dnevnik velikog Perice, rođeni Šibenčanin, baš kao i Mišo.

