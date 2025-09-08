FOTO Marija Šerifović objavila fotku sa sinom kojeg je dobila pomoću surogat majke: 'Zašto ga ljubiš u usta?'

Srpska pop pjevačica, 40-godišnja Marija Šerifović na društvenoj mreži Instagram objavila je novu i neodoljivu fotografiju sa sinom Marijem. Na fotografiji koja je izazvala lavinu emocija, Marija je sjedila ispred crnih vrata u ležernom izdanju, a dok je njezin sinčić, kojemu je zaštitila lice emotikonom poljupca, sjedio uz nju. Također, majka i sin su razmijenili poljubac u usta, a fotografija je nastala u Španjolskoj. "Moje srce. Moje lijevo i desno plućno krilo. Moj život i nesanica. Glavobolja i ljubav. Moj osmijeh i suza koju nitko ne vidi. Moj razlog i moja slabost. Moj sin", napisala je emotivno pjevačica koja je inače pobijedila s pjesmom Molitva na Euroviziji 2007. godine.

Objava je izazvala u kratkom vremenu mnoštvo pozitivnih reakcija, a komentari obožavatelja svjedoče koliko su dirnuti prizorom. "Prelijepe riječi i opis majke", "Ljubav je to neraskidiva", "Najljepše na svijetu", "Baš je sladak", "Kako divno", samo je dio komentara, a jedan je pratitelj napisao: "Zašto ga ljubiš u usta?". Fotografiju pogledajte OVDJE.

Marija, koja je svog sina dobila početkom 2024. godine putem surogat majke, od tada često naglašava koliko joj je majčinstvo promijenilo život. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovakve emotivne objave pokazuju njezinu nježnu i brižnu stranu koju publika rijetko ima priliku vidjeti.

Podsjetimo, početkom prosinca 2023. godine mediji su doznali kako je Marija postala majka. Nakon toga i sama se pohvalila lijepom viješću na Instagramu. ''Ljubav je došla! Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života! Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima sto šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono sto dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve!'' napisala je pjevačica uz videozapis na kojem drži bebinu ruku.

''Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo... Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj'', rekla je Šerifović za Blic.

U starim intervjuima već je nekoliko puta rekla kako sanja da bude majka, a već je tada znala i koje će ime dati svom djetetu kad se jednog dana rodi. "Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze s djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu vam reći", rekla je prije nešto više od godinu dana.