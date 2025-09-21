FOTO Maleni Bloom ponovno rastopio srca, pogledajte kako je pozirao s mamom Majom: 'Moj slatkiš'

Naša svestrana pjevačica, poduzetnica i televizijska zvijezda, Maja Šuput, ponovno je raznježila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, povod su bile preslatke obiteljske fotografije nastale tijekom posjeta Zoološkom vrtu u Zagrebu, gdje je glavna zvijezda bio, naravno, njezin sinčić Bloom. Maja je s fanovima podijelila nekoliko dragocjenih trenutaka iz njihovog zajedničkog dana, a prizori su, očekivano, rastopili srca mnogih.

Uz seriju fotografija na kojima vidimo nasmijanog Blooma kako hrabro mazi kozu, uživa u sladoledu i pozira s mamom u neodoljivom "pusa" selfiju, Maja je kratko i s puno ljubavi napisala: "Moj slatkiš". Ova jednostavna savršeno je opisala emocije koje zrači iz svake slike. Nije trebalo dugo da objava prikupi lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je lijepim riječima. "Ma volim vas puno, puno!", "Bas je sladak", "Slatkiš" i "Bloom, the Gelato Boy", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Šuput je nedavno ponovno potvrdila status jedne od najomiljenijih pjevačica nastupom na Vinkovačkim jesenima, gdje je još jednom dokazala posebnu vezu sa slavonskom publikom. I dok na pozornici pršti energijom, u privatnom životu Maja ima jasno postavljene granice. Nakon što je atmosferu u Vinkovcima dovela do usijanja, za medije je otkrila i djelić svoje intime.

S godinama i iskustvom, kaže, popis stvari na koje u vezi ne bi pristala samo se produžio. Bez oklijevanja je navela tipove muškaraca koji u njezinom životu nemaju što tražiti. - Ne da ti se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, tko mulja, neki egotriper... Ne mogu biti veći muškarac od muškarca", iskrena je bila Maja za IN magazin. Svoje je stavove sažela u rečenicu: - Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako. Ono, klasika - zaključila je u svom prepoznatljivom stilu.

Nasuprot tome, ono što traži sasvim je jednostavno i svodi se na temeljne vrijednosti. - Mislim da je ono što ja tražim zapravo nešto što svaka žena traži, da je čovjek normalan, da te voli, da je pristojan - objasnila je. Na pitanje kako je ljubav, kratko i jasno je odgovorila: - Ljubaaav odlično - dajući do znanja da je na tom polju sve u najboljem red.

Iza pjevačice je dinamičan period, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Početkom lipnja, Šuput je iznenadila javnost objavom da se nakon šest godina braka razvodi od supruga Nenada Tatarinova. U emotivnoj objavi na Instagramu, Maja je otkrila da je razvod finaliziran prijateljski te da ona i Nenad ostaju u odličnim odnosima, posvećeni zajedničkom odgoju njihovog sinčića Blooma.