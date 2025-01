FOTO Maja Ciglenečki pokazala nevjerojatnu figuru i vitke noge u uskoj crnoj haljini

Voditeljica Maja Ciglenečki na Instagramu je objavila fotku koja je oduševila njene pratitelje. Naime, Maja je objavila fotku na kojoj je u maloj crnoj haljini. Haljina joj odlično pristaje i Ciglenečki je u njoj izgledala spektakularno, a pokazala je i vitke noge. Pratitelji su joj u komentarima ostavljali srca i emotikone vatre.

Inače, u videu na službenom Instagramu emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' voditeljica otkrila je da je visoka 168 cm, te da ima 52 ili 53 kg. - Visina i težina te zanimaju, jel' tak'? Visina metar, 68 cm. Težina 52, 53 kg - rekla je Maja u videu. Snimateljica joj je rekla da je zgodna, a da ne radi ništa kako bi ostala mršava.

Voditeljica je odgovorila kako je u svakoj trudnoći dobila gotovo 30 kg. - Ja sam u svakoj trudnoći dobila gotovo 30 kg - komentirala je, a snimateljica ju je pitala kako je to uspjela skinuti. - Nisam spavala, malo sam jela i to sve ono što nosi život s malom bebom i to je to. Nije to bilo ništa planski, to je sve bilo ovak'... - zaključila je Ciglenečki.

Za sve one koji u svom jutarnjem ritualu imaju naviku gledanje emisije "Dobro jutro, Hrvatska" Maja Ciglenečki je ime i lice koje često čuju i vide, a za one koji ovu kultnu emisiju prate na društvenim mrežama nije ništa manje poznata. Naime, Maja često stvara i sadržaj za društvene mreže ove emisije, a nedavno je u jednom videu otkrila koje je njezino omiljeno jelo i brojne iznenadila:

- Sad će se svi zgražati, ali jučer mi je mama pripremila jedno od mojih omiljeni jela, a to su žganci i jetrica. Nitko od mojih doma ne voli jesti jetrica, a onda, kada ja dolazim sama, kad je takva prilika, onda mama meni pripremi ta jetrica - otkrila je Maja, a u komentarima su joj brojni ostavili emotikone srca, suprotno njezinim očekivanjima.

