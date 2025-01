Voditeljica Dnevnika prije sinoćnje emisije 'The Voice Kids' slučajno otkrila što ćemo gledati sljedeći put

Voditeljice sinoćnjeg središnjeg Dnevnika na HRT-u Marta Šimić Mrzlečki na kraju ove informativne emisije najavila je "The Voice Kids" koji je na programu slijedio nakon Dnevnika. - Vrijeme koje slijedi možda neće svima biti po volji, ali ono što slijedi na HRT-u vjerujem da će svima biti po volji. Naime, večeras u "The Voice Kids" gledamo prvi troboj. Po troje natjecatelja iz svakog tima izvodi zajedničku pjesmu, a samo jedan nastavlja dalje. Fantastični mladi pjevači dat će sve od sebe kako bi nastavili put u "The Voice Kids Hrvatska". Bit će to težak izazov za mentore, ne propustite ovo nadmetanje glasovima na Prvom programu, odmah nakon Dnevnika - poručila je Šimić Mrzlečki ne znajući kako je ovom najavom greškom otkrila gledateljima što ih očekuje sljedeće subote, a ne sinoć u emisiji.

Naime, sinoć je prikazana zadnja audicijska emisija u kojoj su mentori Vanna, Mia Dimšić, Davor Gobac i Marko Tolja popunjavali svoje timove. Sljedeće subote počinju troboji. Svaki mentor složit će po četiri trojke. Iz svake trojke samo jedan ili jedna nastavlja dalje prema polufinalu. Petu emisiju reprizno možete pogledati u nedjelju, 19. siječnja, na Prvome programu HRT-a u 17:30 sati ili putem platforme HRTi. Emisiju možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok) te putem službenog YouTube kanala „The Voice Kids Hrvatska“.

Šesta emisija, prva u kojoj ćemo pratiti troboje, na rasporedu je u subotu, 25. siječnja, na Prvom programu HRT-a. Po posljednji puta mentori su sinoć svoje crvene stolice "okretali" na dobre glasove i naizgled zanimljive nastupe jer iza nas je posljednja audicijska epizoda prve sezone The Voice Kidsa. Prije same emisije, Vanna i Gobac imali su po dva mjesta u svojim timovima, dok su Mia i Tolja sačuvali tri mjesta. Odabir nije bio nimalo lak, donosile su se teške odluke, ali u konačnici mentori su odabrali posljednje članove svojih timova.