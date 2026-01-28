FOTO Hollywoodski ljepotan suprugu je upoznao s 18, a ona je imala 41 godinu: Evo njihove fascinantne priče

Glumac Aaron Taylor-Johnson i njegova supruga Sam dokazuju da za pravu ljubav godine nisu prepreka, već samo broj. Svoje zajedništvo pokazali su na aktualnom tjednu mode u Parizu, gdje su pozirali pred objekitivma fotografa. Njihova ljubavna priča započela je na filmskom setu i od prvog dana je pod povećalom javnosti zbog 23 godine razlike. Bilo je to 2008. godine na audiciji za film "Nowhere Boy", biografsku priču o mladom Johnu Lennonu. On je bio talentirani 18-godišnjak na pragu velike karijere, a ona cijenjena 41-godišnja redateljica. Iako je Sam Taylor-Johnson kasnije priznala da je odmah znala kako je Aaron pravi čovjek za ulogu, oboje tvrde da su tijekom snimanja ostali strogo profesionalni. Romansa je planula tek nakon što je pala zadnja klapa, ali kad se dogodila, postala je nezaustavljiva.

Njihova je veza od samog početka išla strelovitom brzinom. Aaron je zaprosio Sam točno godinu dana nakon upoznavanja, na premijeri filma koji ih je spojio, i to prije nego što su se ikada poljubili ili otišli na službeni spoj. Vjenčali su se 2012. godine, a kao simbol zajedništva i ravnopravnosti, oboje su uzeli prezime Taylor-Johnson. Aaron je objasnio da ne vidi razlog zašto bi samo žena trebala mijenjati svoje prezime, čime su još jednom pokazali da ne mare za konvencije.

Ubrzo su postali roditelji dviju kćeri, Wylde Rae i Romy Hero, a Aaron je s ljubavlju prihvatio i ulogu očuha Saminih kćeri iz prvog braka, Angelice i Jessie Phoenix. Glumac često ističe kako mu je obitelj najvažnija te da umjesto hollywoodskih zabava radije bira miran život na njihovoj farmi u Somersetu, daleko od svjetala reflektora, dokazujući da je uistinu, kako njegova supruga kaže, "stara duša".

Zbog razlike od 23 godine, njihov je odnos neprestano bio na meti kritika i osuđivanja javnosti. No, par se na to nikada nije obazirao. Aaron tvrdi kako je oduvijek bio zreliji od svojih vršnjaka jer je počeo raditi sa šest godina. "Ono što su drugi radili u dvadesetima, ja sam radio s 13 - izjavio je jednom prilikom, dok Sam jednostavno poručuje da "srce ne broji godine".

Danas, više od desetljeća kasnije, njihova je ljubav snažnija no ikad, a to su potvrdili i obnovom zavjeta na desetu godišnjicu braka. Nastavili su surađivati i poslovno, primjerice na filmu "A Million Little Pieces", a njihovu povezanost simboliziraju i tetovaže s imenima partnera koje oboje nose. Dok se šuška da bi Aaron mogao postati novi James Bond, Sam niže uspjehe s filmom "Back to Black".