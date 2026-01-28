'Ne tražim novac i nemam rak': Pjevač koji nastupa na Dori upozorio pratitelje

Glazbenik Marko Kutlić u posljednje vrijeme plijeni pozornost, a razlog tome jest činjenica da ove godine prvi put dolazi na Doru s pjesmom "Neotuđivo". Marko se prijavio i prošao među finaliste, a odluka da se prijavi bila je spontana, no najvažnija stvar za njega je da publika ima priliku čuti pjesmu. Koliko mu ej publika važna pokazao je i na društvenim mrežama. Naime, pjevač je upozorio sve da postoje samo određeni profili koje koristi i da ne nasjedaju na prevaru.

"Ljudi, jedini profili kojima upravljam osobno su Marko Kutlić i Dolere Marco. Ne šaljem privatne poruke osobama koje se prve nisu javile meni. Nikada ne tražim novac. Nemam rak pluća. Nažalost, netko se lažno predstavlja mojim imenom i fotografijama. Ako vam se takav profil javi - blokirajte i prijavite. Hvala vam - napisao je Marko.

Inače, prevare na društvenim mrežama nisu rijetkost, a često se pozivaju na poznate.

Foto: Screenshot

Dodajmo da Marko na Dori nastupa s pjesmom za koju kaže da mu ju je teško opisati pjesmu, nada se da će slušatelji sami pronaći razlog zbog kojeg im je ona draga.

"Ono što mogu reći je da sam pjesmu napisao u svom najranjivijem trenutku. Emocija je ostala visiti u zraku, a krug će se zatvoriti kada je otpjevam na pozornici Dore. Dugo sam ju čuvao za sebe. Bilo me sram tih osjećaja koje sam nosio u sebi i nisam želio biti takav pred ljudima. Sada, nakon nekog vremena, odlučio sam da je vrijeme da je ljudi čuju", izjavio je Marko o pjesmi.

Kutlić je autor teksta i glazbe, dok su aranžman i produkciju potpisali Hrvoje Domazet i Antonio David Perina. Produkciju videospota potpisuje Gržinčić Creative Visuals, a za režiju su zaslužni Slađana i Filip Gržinčić.

Godina je započela radno za Marka, uz brojne nastupe diljem zemlje, priprema i koncert u Zagrebu. Nakon gotovo dvije godine, Marko se 8. ožujka vraća na pozornicu Tvornice Kulture, a ulaznice za koncert mogu se nabaviti putem sustava Entrio.