FOTO Voditelj Nove TV koji se bori s ozbiljnom zdravstvenom dijagnozom ima veliki razlog za sreću, evo o čemu je riječ

Voditelj Nove TV, točnije popularnog showa Supertalent, 40-godišnji Frano Ridjan na društvenoj mreži LinkedIn pohvalio se novim velikim uspjehom. Naime, dobio je direktan poziv upravo od spomenute društvene mreže kako bi posjetio njihovo sjedište u Dublinu. "Danas sam imao priliku biti gost u uredu LinkedIna u Dublinu. Budući da su u meni vidjeli izniman potencijal, kao kreatora vrhunskih članaka, istinski sam uživao u pozivu i svemu što su imali za pokazati. Drago mi je da njihovi algoritmi prepoznaju i autentičnost iznimno slabog objavljivanja jer bitna je kvaliteta, a ne kvantiteta", napisao je karizmatični voditelj koji na Novoj TV radi kao vanjski suradnik, odnosno "freelancer" gotovo šest i pol godina, piše u njegovu profilu.

"Tako meni zvuči i izgleda većina objavljenih postova na LinkedInu jer ljudi lažu i izmišljaju jezične konstrukcije. Čak su i u centrali rekli da im je to najsmješnije. No, super je doći im u goste! Kuhinje i barovi skoro na svakom katu, sve free, imaju i teretanu, wellness odjel, stolni tenis, bilijar, stolni nogomet itd. Imaju i sjajne alate koje nam je pokazao Linus Wellen. Poziv u Hrvatsku stoji", napisao je i zaključio svoju objavu s fotografijama iz Dublina i njihovih ureda.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nedavno je Frano otkrio kako mu je dijagnosticiran težak oblik divertikulitisa, upalna bolest koja se javlja kada se mali džepovi na zidu debelog crijeva upale te kolitis, upalu debelog crijeva. Kazao je kako se 2016. godine počeo neobjašnjivo debljati zbog čega je došao na 137 kg. Na pregledu kod doktora se ustanovilo da zbog intolerancije na određenu hranu otiče, tijelo mu zadržava puno vode. Počeo je izbacivati namirnice koje smetaju njegovom tijelu, a Trenutačno ima 125 kg. "Nevjerojatno da mi na probi kostima, primjerice za Supertalent, odijelo savršeno pristaje, a samo nekoliko dana nakon toga jedva uđem u njega. Zna mi se dogoditi da od jutra do popodneva dobijem četiri-pet kilograma, i to zbog zadržavanja vode" rekao je za Gloriju.

Osim toga, u prosincu prošle godine se javio na društvenoj mreži Instagram i to posebnim povodom, podijelio je fotografije iz djetinjstva. Naime, Frano danas slavi svoj jubilarni 40. rođendan, a u emotivnom opisu ispod fotografije istaknuo je na što je najponosniji. - Hej, mali! Danas si napunio okruglih 40! 1. Još uvijek se smiješ i uveseljavaš druge. 2. Sada već godinama čvrsto držiš pravi mikrofon, ne imaginarni. 3. Ne spavaš više u pidžamama, ali uvijek imaš što dodati prije spavanja. 4. Ne trebaš više ručnik za kosu jer je nje sve manje (što ćeš, godine) - započeo je te nastavio: - Zadovoljan sam tobom. Puno si napravio, a tek ti je 40. Imaš predivnu obitelj, radiš posao koji voliš, u zemlji koju voliš i nikome ne duguješ ništa (osim banci, ali nije strašno, do sljedećeg okruglog si free!). Nisi loš, samo tako nastavi. I ne posustaj! Svijet treba 'junake' koji će svakoga dana pokušati taj isti svijet napraviti malo boljim mjestom. Taj si zadatak sam sebi zadao. Davno. Bio si naivan, blesav i mlad. Događa se i najboljima. Sretno, stari, jer najbolje tek dolazi! - zaključio je simpatični voditelj.