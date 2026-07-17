FOTO Lepa Brena ljetuje na ovoj luksuznoj jahti, pridružila joj se i Aleksandra Prijović

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Lepa Brena, sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem ljetne dane provodi u Crnoj Gori na novoj, raskošnoj jahti naziva "Lady B". Riječ je o impresivnom plovilu s dvije palube i raskošno uređenom unutrašnjosti, poput luksuznog apartmana na moru.

- To je lijepa jahta od oko 100 stopa, s pet ili šest spavaćih kabina. Nismo je kupili samo zbog vlastitog užitka. Željeli smo si priuštiti nešto posebno jer je to bilo jedno specifično razdoblje - kratko je jednom prilikom prokomentirala pjevačica ovu investiciju, čije fotografije možete pogledati OVDJE.

FOTO Lepa Brena prodala luksuznu vilu od 14 milijuna dolara: Evo kako izgleda impresivno zdanje

Obitelj Živojinović ljeto provodi ploveći crnogorskom obalom, a nakon usidrenja u Budvi, na jahti su im se pridružili sin Filip sa suprugom, pjevačicom Aleksandrom Prijović. Podsjetimo, ova vijest dolazi nakon što su regionalna glazbena zvijezda i njezin suprug nakon trogodišnjeg pokušavanja uspjeli su prodati raskošnu vilu u Miamiju. Imanje koje im je služilo kao utočište na kraju je prodano za nižu cijenu od tražene, a proces je privukao i pažnju američkih medija.

Nakon duge potrage za kupcem, luksuzno zdanje na obali Floride konačno je pronašlo novog vlasnika za 14,2 milijuna dolara, stoji na službenoj stranici agencije za nekretnine onesothebysrealty. Poznati par prvotno je za vilu tražio čak 16,9 milijuna dolara, no cijena je s vremenom spuštana kako bi se privukao interes. Zanimljivo je da su imanje kupili još 2012. za samo 950.000 dolara, što znači da je prodajom, čak i nakon ulaganja u renovaciju, ostvarena astronomska zarada. Fotografije luksuznog doma pogledajte OVDJE.

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*dijelom uz pomoć AI