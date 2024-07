U show je ušla sa 133 kg i nije uspjela skinuti više od 8 kg, a sada je podijelila lijepu vijest: Evo kako danas izgleda

Poduzetnica i bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Lucija Šarić Lončarek otkrila je da je trudna. Lucija je otkrila da čeka svoje prvo dijete sa suprugom Markom Lončarekom. Marko i Lucija u braku su od 2022. godine, a njihova ljubav počela je 2020. godine. Lončarek je svoju odabranicu zaručio u gradu Como u Italiji. Da je trudna, Lucija je potvrdila objavom na Instagramu. Na fotki, koja je nastala u Turskoj je pozirala sa suprugom blizu bazena, a ispred trbuha držala je sliku s ultrazvuka. Lucija je svoju djevojačku organizirala na grčkom Mykonosu, a na svadbi su uzvanike zabavljali Mate Bulić i Sandra Afrika. Lucija je trenutno vlasnica dvaju kozmetičkih salona.

Inače, Lucija je kći bogataša iz Sesveta imena Marijan Šarić koji je osnivač Europatradea, ali i bivši zastupnik Samsunga za Hrvatsku. Europatrade je zastupala i LG te Philips prije nego što je završio u stečaju, a upravo navedeno je omogućilo Šariću status jednog od najbogatijih Hrvata. U emisiju je ušla sa 133.7 kilograma, a iz kuće je izašla s tek 7.9 kilograma manje. Nakon toga odlučila je angažirati osobnog trenera koji joj je pomogao, prema njenim riječima, izgubiti čak 70 kilograma.

– Cijeli život sam bucka i kada su mi ljudi govorili da će s godinama biti sve teže, nisam im vjerovala. Sada vidim da je to istina, mnogo je lakše bilo sa 17 ili 18 godina gubiti kilograme. Borim se i ne mislim odustati. Pretvrdoglava sam osoba da ne bih uspjela. Mislim da mi je ključan faktor naći balans između treninga, prehrane, poslovnih obaveza i društvenog života – zaključila je u jednom razgovoru s medijima Šarić.

- Svatko se sa svojim kilama nosi kako zna, neki lakše, neki teže. Ja sam cijeli život bucka i nosim ja to, ali neću biti mirna i neću stati dok ne dođem do cilja - kazala je jednom Lucija dometnuvši kako su joj nudili posao plus size modela, ali nije prihvatila jer smatra da tako šalje krivu poruku svim ljudima u borbi s kilogramima. - Pretilost je opasna i za fizičko i za psihičko zdravlje ljudi. To je moje mišljenje i ja se toga držim. Sve je OK, ali u granicama normale - rekla je ranije.

