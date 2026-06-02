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POBJESNIO JE

VIDEO Publika u šoku! Slavni glazbenik razbio klavir na nastupu, dijelovi letjeli po pozornici

57th Annual CMA Awards - Show
Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.COM/PRES
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 19:52

Čim je otpjevao posljednji stih, Morgan Wallen je prišao neposlušnom instrumentu, snažno ga odgurnuo od sebe, a zatim i potpuno prevrnuo, pri čemu su se dijelovi klavira razletjeli po pozornici

Popularni američki country pjevač Morgan Wallen šokirao je publiku i izazvao buru na društvenim mrežama nakon incidenta na koncertu u Denveru. Vidno isfrustriran zbog tehničkog kvara na instrumentu, glazbenik je uništio klavir usred nastupa. Sve se odigralo tijekom izvedbe njegove balade "Sand in My Boots", kada je klavir, koji ima ključnu ulogu u pjesmi, iznenada prestao raditi. Wallen je na trenutak zastao, no brzo se snašao i odlučio pjesmu dovršiti a capella, što je dio publike nagradio ovacijama, oduševljen jedinstvenom i sirovom izvedbom. Međutim, čim je otpjevao posljednji stih, pjevač je prišao neposlušnom instrumentu, snažno ga odgurnuo od sebe, a zatim i potpuno prevrnuo, pri čemu su se dijelovi klavira razletjeli po pozornici. U dvorani je zavladao muk, koji je ubrzo zamijenila mješavina zvižduka, povika neodobravanja, ali i glasnog navijanja onih kojima se takav rokerski ispad svidio.

Video incidenta, snimljen iz više kutova, postao je viralan u svega nekoliko sati, a reakcije na društvenim mrežama bile su, očekivano, podijeljene. Dok su ga neki obožavatelji branili kao perfekcionista koji je jednostavno reagirao na frustraciju zbog ugrožene kvalitete nastupa, kritičari nisu imali milosti. "Neprofesionalno ponašanje i čista razmaženost. Publika je platila kartu i zaslužuje poštovanje", samo je jedan od komentara. Drugi su bili još izravniji, pišući kako bi Wallen trebao potražiti pomoć u kontroli bijesa. Ovo nije prvi put da pjevač privlači medijsku pažnju zbog događaja na svojim nastupima, no njegov se tim još nije službeno oglasio povodom najnovijeg ispada u Denveru, koji je svakako bacio sjenu na inače uspješnu turneju.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere
57th Annual CMA Awards - Show
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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
pjevač Morgan Wallen showbiz

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