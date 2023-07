Sin legendarnog Ćire Blaževića pokrenuo posao u Splitu: Prisjetio se oca i otkrio u čemu je uživao

Miroslav Blažević mlađi, sin pokojne legende Miroslava Ćire Blaževića, otvorio je slastičarnicu u Splitu i tako pokrenuo novi biznis. Povodom otvorenja Miroslav mlađi je održao govor u kojem je spomenuo bivšeg hrvatskog izbornika te osvajača brončane medalje u Francuskoj na svjetskom prvenstvu 1998. godine.

- Moram reći da je to bio najomiljeniji sladoled mog oca, tako da mi je to bila dodatna motivacija i nadam se da ćete ga toliko kušati i toliko voljeti koliko ga je volio i moj otac - rekao je Ćirin sin, a njegov govor objavila je Renata Lovrinčević Buljan na Instagramu. Podsjetimo, radi se o majci Hajdukovog vratara Borne koji je sjajno branio u Ligi prvaka mladih gdje su Splićani dogurali do finala protiv nizozemskog AZ-a.

Otvorenje nove slastičarnice bila je i prilika za okupljanje brojnih poznatih Splićana, a osim sina Miroslava, Ćiro je sa suprugom Zdenkom dobio i kćeri Barbaru i Katarinu.

Ćirin sin je bio uz svog oca u njegovim najtežim danima, često ga je izvodio u šetnju centrom Zagrebom. Podsjetimo, Miroslav Ćiro Blažević preminuo je 8. veljače ove godine, nakon duge i teške bolesti.