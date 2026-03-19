FOTO Jennifer Lopez objavila seksi fotke, ali svi komentiraju samo jedan dio njenog tijela

Globalna ikona Jennifer Lopez još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najutjecajnijih zvijezda današnjice. U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu podijelila je seriju fotografija koje su nastale u backstageu The Colosseuma u Caesars Palaceu, gdje trenutačno održava svoju iznimno uspješnu rezidenciju. Odjevena u pripijenu brončanu mini haljinu s asimetričnim naborima i prozirne PVC štikle, pjevačica je pokazala svoju zavidnu figuru. Na jednoj od fotografija opušteno pozira na bijelom kauču, dok na drugoj drži mikrofon, spremna za nastavak glazbene večeri. Uz objavu je napisala: "Kad show završi, ali glazba nastavlja svirati… #SaveMeTonight", jasno aludirajući na svoj novi singl.

Ova objava savršeno se uklapa u priču o velikom povratku karijere koji J.Lo proživljava u posljednje vrijeme. Njezina druga po redu rezidencija u Las Vegasu, pod nazivom "Up All Night: Live in Las Vegas", rasprodana je do posljednjeg mjesta, a završava krajem ožujka. Hashtag u opisu fotografije, #SaveMeTonight, odnosi se na njezin nedavni hit singl snimljen u suradnji s popularnim DJ-em Davidom Guettom. Pjesma je postigla značajan komercijalni uspjeh, debitirajući na dvadesetom mjestu službene britanske ljestvice singlova, što je njezin najviši plasman u više od jednog desetljeća.

Njezini obožavatelji, koji pomno prate svaki njezin korak, prozvali su ovo razdoblje njezinom "sretnom erom". Nakon visokoprofilnog razvoda od Bena Afflecka u kolovozu 2024. godine, čini se da Lopez cvjeta, posvećena karijeri i privatnom životu. S procijenjenim bogatstvom od oko četiristo milijuna dolara i s više od petnaest milijardi globalnih streamova, u pedeset šestoj godini života i dalje je dominantna sila u svijetu glazbe i filma. Uz glazbene uspjehe, pred njom je i niz filmskih projekata, uključujući nekoliko trilera i romantičnu komediju za Netflix, što potvrđuje da ne namjerava usporiti.

Reakcije na objavu bile su, očekivano, eksplozivne. U samo nekoliko sati prikupila je stotine tisuća lajkova i komentara punih divljenja. Fanovi su je obasuli komplimentima, a nizali su se emotikoni vatre i srca. "Kraljica", "Izgledaš nestvarno", samo su neke od poruka. Jedan komentar na ruskom jeziku, "Puška bomba petarda", najbolje opisuje dojam koji je ostavila, sugerirajući da je njezin izgled eksplozivan. Ovakve reakcije samo potvrđuju da Jennifer Lopez, čak i nakon desetljeća na sceni, i dalje ima nevjerojatnu moć fascinirati publiku diljem svijeta.

Ipak, nisu svi komentari bili usmjereni isključivo na haljinu i figuru. Veliku pozornost privukao je i njezin odabir obuće – prozirne PVC štikle, popularni "naked shoe" trend. Dok su jedni hvalili modnu odvažnost i isticali kako takve cipele vizualno izdužuju noge, drugi su bili kritičniji. Mnogi su komentirali kako cipele izgledaju neudobno te da prozirna plastika "stišće" njezine prste. Neki su otišli i korak dalje, ističući da upravo njezina stopala, za razliku od ostatka tijela, pokazuju "tragove godina" i napornog rada, odajući počast desetljećima plesne karijere, ali i pokrećući raspravu na društvenim mrežama.

Njezina posljednja objava nije samo fotografija, već snažna poruka o otpornosti, uspjehu i neiscrpnoj energiji. Dok njezina rezidencija u Vegasu ulazi u finalni tjedan, J.Lo jasno daje do znanja da za nju glazba nikada ne prestaje svirati, a njezina zvijezda sjaji jače no ikad.