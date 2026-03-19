Stanković upozorio na prevaru u vezi njegove emisije: 'Ne nasjedajte na ovo, slučaj smo prijavili policiji!'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" upozorio je javnost na novu internetsku prijevaru putem Facebook stranice emisije. Objavljene su dvije fotografije izrađene uz pomoć umjetne inteligencije, koje su korištene u sklopu lažne vijesti s ciljem obmane građana. Na njima se lažno prikazuje kako je novinarki Mirjani Rakić pozlilo usred emisije uživo, te da je zbog nje emisija prekinuta i pozvana hitna pomoć.

- Ne nasjedajte na ovo! Ovo je LAŽNA vijest, u stvari reklama za prevarantsko ulaganje novca pri čemu je kolegica Rakić bezosjećajno stavljena u kontekst osobe koja je doživjela ozbiljne zdravstvene probleme. Ovo se nikada nije dogodilo i ovako izgledaju internetske prijevare. Slučaj smo prijavili policiji!, stoji uz objavu. - Pa se vi veselite umjetnoj pi*dariji! Ovo je mala beba naspram onog kaj će nam servirati... Odmah se vidi da je montirano i lažno, samo ima jako puno glupih ljudi koji vjeruju svemu na netu..., oštro je komentirala jedna gledateljica.

FOTO Jennifer Lopez objavila seksi fotke, ali svi komentiraju samo jedan dio njenog tijela

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.