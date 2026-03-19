Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDJELJOM U 2

Stanković upozorio na prevaru u vezi njegove emisije: 'Ne nasjedajte na ovo, slučaj smo prijavili policiji!'

Beograd: Aleksandar Stanković predstavio je svoju novu knjigu "F 32" u Knjižari Delfi SKC
Foto: R.Z.
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
19.03.2026.
u 15:49

Ovo je LAŽNA vijest, u stvari reklama za prevarantsko ulaganje novca pri čemu je kolegica Rakić bezosjećajno stavljena u kontekst osobe koja je doživjela ozbiljne zdravstvene probleme. Ovo se nikada nije dogodilo i ovako izgledaju internetske prijevare, stoji uz objavu u kojoj je lažno piše kako je novinarki Mirjani Rakić pozlilo u emisiji uživo

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" upozorio je javnost na novu internetsku prijevaru putem Facebook stranice emisije. Objavljene su dvije fotografije izrađene uz pomoć umjetne inteligencije, koje su korištene u sklopu lažne vijesti s ciljem obmane građana. Na njima se lažno prikazuje kako je novinarki Mirjani Rakić pozlilo usred emisije uživo, te da je zbog nje emisija prekinuta i pozvana hitna pomoć. 

- Ne nasjedajte na ovo! Ovo je LAŽNA vijest, u stvari reklama za prevarantsko ulaganje novca pri čemu je kolegica Rakić bezosjećajno stavljena u kontekst osobe koja je doživjela ozbiljne zdravstvene probleme. Ovo se nikada nije dogodilo i ovako izgledaju internetske prijevare. Slučaj smo prijavili policiji!, stoji uz objavu.  - Pa se vi veselite umjetnoj pi*dariji! Ovo je mala beba naspram onog kaj će nam servirati... Odmah se vidi da je montirano i lažno, samo ima jako puno glupih ljudi koji vjeruju svemu na netu..., oštro je komentirala jedna gledateljica. 

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.

Ključne riječi
showbiz Mirjana Rakić Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
bravar88
15:53 19.03.2026.

Rakička, aca, šprajc, plejada sličnih ... to je realnost naših medija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar
Video sadržaj
EMOTIVNO JAVLJANJE

Slušatelj se slomio u eteru za Dan očeva, voditeljica HRT-a briznula u plač: 'Vi ste pravi tata'

"Ja sam očuh, ali osjećam kao da sam im pravi tata", rekao je Damir kroz suze, boreći se za zrak. "Odgajam ih kao svoju djecu", dodao je, a njegova ranjivost i ljubav osjetile su se s druge strane etera. “Način života me navukao na to da nisam mogao imati vlastitu djecu, i onda sam dobio to troje djece”, rekao je slušatelj u emisiji "Doručak na Drugom", a njegova je priča rasplakala voditeljicu Doru

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!