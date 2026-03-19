Javila se Vlatka Pokos nakon sudskog spora: 'Ako pobijedim novac će biti proslijeđen za djecu Gaze, Libanona i Irana'

Bivša pjevačica i nekadašnja televizijska voditeljica, 55-godišnja Vlatka Pokos tužila je bivšu prijateljicu Kseniju Remenar Vekić zbog kleveta koje je iznijela o njoj. Naime, kako smo izvijestili ranije javnost, prema pisanju Slobodne Dalmacije, tužila ju je za klevetu i od nje potražuje odštetu u iznosu od pet tisuća eura. Remenar Vekić je na svom Facebooku napisala da Vlatka, citiramo, "živi na dug". Kako piše spomenuti medij, Pokos se na sudu pojavila uzdignute glave, sređena od glave do pete i s osmijehom na licu. Zagrnula se skupocjenim Diorovim šalom čija cijena navodno iznosi sedamstotinjak eura, a u ruci je nosila torbicu istog brenda Lady D, čija cijena iznosi otprilike pet tisuća eura. Vlatka je na ročište stigla u pratnji svoje odvjetnice Ane Sever iz zagrebačkog odvjetničkog društva Hraste i partneri, koji je Pokos branio i u sporovima s bivšim suprugom Josipom Radeljakom. Na sudu se pojavila i tužena bivša prijateljica sa svojim odvjetnikom Davorinom Karačićem, koji je inače branio i Marka Perkovića Thompsona, navodi Slobodna. Sutkinja je, kako to obično bude u ovakvim predmetima, prvo predložila pokušaj mirenja, na što su obje stranke pristale. Sljedeće ročište zakazano je za jesen.

Sada se i sama Vlatka Pokos oglasila na svom Instagram profilu te je objavila zanimljiv status. "Vidim da su mediji jako dobro informirani o mojim sudskim ročištima, uz neukusno naglašavanje cijena moje odjeće i torbi. Vezano uz moju tužbu i naknadu štete, želim pojasniti da će taj novac, ukoliko pobijedim u sudskom sporu, biti proslijeđen u humanitarne svrhe: za djecu Gaze, Libanona i Irana. Moj motiv u ovom sporu sigurno nije novac, motivi su dublje prirode. No, postoji mogućnost da se spor riješi i na drugačiji način, procesom tzv. mirenja. No, vjerujem da će dobro informirani mediji javnost pravodobno obavijestiti", napisala je Vlatka Pokos uz svoju fotografiju s velikim osmijehom.

Ako se prisjetimo, dramatična svađa s bivšom prijateljicom koja je dobila i ovaj epilog na sudu započela je nakon što se Vlatka prošlog ljeta na Instagramu požalila kako je na Žnjanu, iz principa, odbila platiti pet eura za bočicu vode. To je, prema njezinim tvrdnjama, tada, izazvalo veliku i burnu reakciju vlasnika kafića koji joj je, prema njezinim riječima, rekao da "nikada ništa ne plaća". Nakon toga uslijedili su mnogi komentari na račun svađe Vlatke i neprimjerenog ponašanja navodnog vlasnika kafića, a u sve se umiješala i Vlatkina bivša prijateljica Remenar Vekić koja je na svom Facebooku iznijela niz optužbu i osobnih detalja na račun bivše prijateljice Vlatke. "Zašto je Vlatka Pokos u Splitu? Naravno zato što obožava Dalmaciju i zgodne Dalmatince, iako tu i tamo naleti na nekog krkana. Na isti način voljela bi Grčku, gdje je voda 50 centi, i nema krkana, da ima mrežu poznanika i prijatelja koji bi je besplatno ugostili, platili sve što tijekom dana pojede i popije, ali to ima samo u Dalmaciji. Voda od 5 eura je skupa kad se plaća iz vlastitog novčanika, a kad je pored nje muškarac zaštitnik, onda je cijena vode nepoznanica", navela je te objasnila da je fotografija koju je objavila a na kojoj se nalazi s Vlatkom snimljena u povodu rođendanske večere pjevačice i voditeljice, koju su, kako je tvrdila Ksenija, naposljetku platile njezine prijateljice.

"Fotografija iz priloga je stara par godina, mjesto radnje restoran Takenoko, za stolom su tri prijateljice, od kojih jedna ima rođendan. Ako mislite da je večeru platila slavljenica, u krivu ste. Večeru smo platile nas dvije, jer slavljenica nikada nema novca u novčaniku. Osim večere, kupile smo i buket ljiljana, ali prema izrazu lica naše slavljenice to nije izazvalo sreću, jer bi bilo puno primjerenije da smo potrošile par tisuća eura u dućanu Maria store. Ali nismo", nastavila je Remenar Vekić. "Ako mislite da je slavljenica pitala koliki je račun, odgovor je: nije pitala. Naša slavljenica nosi YSL kostim, a na stolici visi DIOR torbica limited edition. Sve skupa 15.000 eura, kupljeno na dug. Naša slavljenica cijeli je život u nekom dugu. Dok sam bila puno mlađa i naivna, dala sam joj svoju Diners karticu na koju je kupila YSL torbu od 2000 eura, koju je otplaćivala osam godina. Zašto je ovo naša posljednja večera? Dvije prijateljice koje su plaćale kave i slušale moralne prodike su se umorile. Osim što smo se umorile od moralnih monologa o svemu i svačemu, odlučile smo otkazati i ekonomsku suradnju. Par dana prije ove večere nismo joj posudile naše automobile da ode na izlet u Opatiju. Nije dugo trebalo čekati, samo pola sata, da od ‘prijateljica koje se kuje u zvijezde’ dođemo do OLOŠA. Hvala joj na tome, jer nam je olakšala pritisak na tipku BLOCK", napisala je bivša Vlatkina prijateljica.

Objava i fotografija u međuvremenu su nestale s društvenih mreža, a ubrzo je stigao i odgovor od same Vlatke, koja bivšoj prijateljici nije ostala dužna. "Javila se izvjesna 'gospođa' Remenar-Vekić, čija patološka ljubomora i bolesna opsesija mojim životom, iako već nekoliko godina nismo u kontaktu, sad prelazi u javnu sferu. Neću ulaziti u detalje njenih bolesnih laži: ako odlučim, učinit ću to sudskim putem. Ovom prigodom samo ću naglasiti da večeru koju spominje nije platila ona, već njen vrlo imućni suprug preko otvorenog računa u Takenoku, kao što već tridesetak godina plaća sve njene račune. Gospođa mi nikad u životu ništa nije poklonila osim malicioznih komentara i ništa ne dugujem niti njoj niti ikome drugom. Čitav život prati me patološka ženska ljubomora, čak i od tzv. bliskih prijateljica – koje, nažalost, teško podnose starenje, a izgleda da pretjerana uporaba botoksa i filera loše utječe na moć rasuđivanja. Sigurna sam, ipak, da ne želi čitati u javnosti detalje o svom intimnom životu. A sigurna sam i u to da se njenom pametnom i uspješnom suprugu ovaj maloumni ispad nikako neće svidjeti. Nadam se da 'gospođa' uživa u svojih pet minuta jadne slave", odgovorila je Pokos na prozivke nekadašnje prijateljice.

Ipak, Vlatka se nedugo potom, točnije mjesec dana nakon javne svađe odlučila na sudsku tužbu protiv bivše prijateljice. Tužbu je podigla krajem kolovoza prošle godine. U tužbi protiv Remenar Vekić Vlatka tvrdi da joj je povrijeđeno pravo osobnosti, želi zabraniti daljnje iznošenje sadržaja kojim bi se vrijeđalo njezino pravo osobnosti te traži 5000 eura naknade neimovinske štete.