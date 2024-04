Tko je majka Jelene Rozge? Prvi put je pokazala prije dvije godine, a mnoge je oduševila

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica 46-godišnja Jelena Rozga ima najveću podršku - roditelje! Nikada nije skrivala koliki su joj oni vjetar u leđa te da upravo njima duguje to što nikada, unatoč slavi, nije 'digla nos' i bila uobražena. - To sve ide iz kuće, ja imam prekrasne roditelje koji su me uvijek učili da ostanem fina, da nikada ne dižem nos visoko. Na kraju, imam predivan posao, sretna sam što radim to što volim. Imala sam sreću što sam kao dijete došla u Magazin. Ostalo nije sreća već puno rada, discipline i truda koje sam uložila u posljednjih dvadeset godina karijere - ispričala je svojevremeno Rozga za domaće medije.

Iako ih je uvijek hvalila, pjevačica je tek 2022. godine prvi put pokazala kako izgledaju njezini roditelji, objavivši tako njihovu zajedničku fotografiju povodom promocije tada novog akustičnog albuma 'Minut srca mog'. Ante i Marija Rozga se gotovo nikada nisu pojavljivali na ovakvim događajima, a tog su puta podržali kćer te nisu skrivali svoju sreću i ponos. - Odlična, lipa, šesna, dobra, zgodna. Ponosni smo na nju - kazala je tada mama Marija za Story.hr.

Inače, Jelena ima i sestru Juliju Rozgu Ćuk koja za razliku od nje izbjegava svjetla reflektora. - Moja sis, ja je zovem sis, ona potpuno drugi život vodi. Julija je majka, predivna mama i Julija je oduvijek bila tip koji se dizao u osam ujutro. Ja sam velika spavalica, a ona je potpuno drugi tip. Ona se odlučila za mirniji način života - kazala je svojevremeno za RTL.

Foto: John Pavlish

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Jelena je nedavno predstavlja spot za dugoočekivanu pjesma "Od čega sam ja". Pjesma je nastala kao plod umjetničke sinergije između plavokose pjevačice i Ivana Huljića. Jelena i Ivan prijašnjih su godina punili medijske stupce napisima o vezi, a njihovo prijateljstvo seže još od 1996. godine, kada je ona bila pjevačica Magazina.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv