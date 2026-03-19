Cetinski se u 90-ima našao u neugodnoj situaciji: 'Bili smo zarobljeni i kasnije razmijenjeni kao ratni zarobljenici'

Tony Cetinski ovih je dana u žarištu domaće i regionalne javnosti nakon što je na dan koncerta u Novom Sadu otkazao nastup u dvorani SPENS. Inače, glazbenik je prije šest godina u intervjuu za Večernji list otkrio kako je tijekom rata u Sarajevu našao u neugodnoj situaciji, kada je s ekipom tijekom snimanja spota za pjesmu "Prah i pepeo" zalutao na neprijateljski teritorij.

- Bilo je svega i kad bi se snimao film po istinitim događajima iz mog života, jamčim da bi kod nas bio najgledaniji. Ne zato što je riječ o mojim proživljenim trenucima, nego zato što je uistinu bilo puno onih koji su baš filmski. Da, bili smo privedeni i zarobljeni te naposljetku razmijenjeni kao ratni zarobljenici na području sarajevskog aerodroma. Nije bilo table pa smo uletjeli malo greškom ravno na patrolu u srpskom dijelu te bili privedeni u postaju. Dobro smo prošli, ali priznajem da nije bilo baš zanimljivo, kazao nam je tada Cetinski.

Podsjetimo, Cetinski je 8. ožujka otkazao koncert u dvorani SPENS a sve je objavio na Facebooku. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan. Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio. Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je. Kasnije je na Facebook statusu Marina Medaka otkrio i kako su mu prijetili smrću.

“Sve u redu Marin Medak i dragi ljudi. Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno”, napisao je Cetinski. Na kraju se i oglasila i njegova supruga i menadžerica Dubravka Cetinski. U službenom priopćenju jasno je istaknula kako je upravo ona donijela konačnu odluku.

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonyjeva menadžerica, i želim jasno reći da je odluka da Tony ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica. Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku.

Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu. Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.

U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave. Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Vidimo se na Tonyjevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. svibnja. Dubravka Cetinski", napisala je supruga i menadžerica Tonyja Cetinskog u priopćenju za javnost.