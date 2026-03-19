Nina Badrić emotivnom porukom čestitala Graši 50. rođendan: 'Ti si sigurno moj najdraži čovjek'

Jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika Petar Grašo danas slavi 50. rođendan, a među brojnim čestitkama, posebnu je pažnju privukla ona njegove dugogodišnje prijateljice i kolegice Nine Badrić. Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija s elegantne proslave, otkrivši pritom djelić atmosfere i uputivši Graši riječi koje su dirnule mnoge. Na fotografijama Nina i Petar poziraju zagrljeni, a njihova prisnost i osmijesi govore više od riječi o prijateljstvu koje odolijeva vremenu i izazovima estradnog života. Nina, u glamuroznoj srebrno-plavoj haljini, i slavljenik Grašo, u elegantnom crnom odijelu, izgledali su kao prave zvijezde večeri, okruženi bliskim prijateljima u ambijentu ispunjenom svijećama i maslinovim grančicama.

Ipak, ono što je najviše odjeknulo bila je Ninina poruka ispisana ispod fotografija. Bez zadrške je otvorila srce i opisala što joj Grašo znači. "Ti si sigurno moj najdraži čovjek sa glazbene scene", započela je objavu, odmah dajući do znanja da se ne radi o kurtoaznoj čestitci. "Od kad se znamo prekrasno se pratimo kroz karijeru i život i sretna sam što smo generacija (aj sta sad..godina gore dolje) pa smo na ovoj sceni stasali zajedno", napisala je, podsjetivši na njihove paralelne karijere koje su obilježile domaću pop glazbu. Nina nije štedjela komplimente na račun Grašinog karaktera, opisavši ga kao divnog čovjeka, prijatelja, sina, brata, strica, a sada i supruga i oca. Posebno je simpatičan bio citat Grašine majke, "rodila sam 10 u jednom", koji je Nina iskoristila kako bi dočarala njegovu svestranost. Objavu je zaključila dirljivom i duhovitom porukom: "Ostani uvik isti jer si baš takav kakav jesi najbolji!!! Voli te tvoja 'buckica'".

Ova proslava za Petra Grašu ima dvostruko značenje. Osim što je napunio 50 godina, pjevač obilježava i impresivnih 30 godina karijere. U pozadini fotografija koje je Nina podijelila jasno se vidi natpis "Uvik isti... 50", što je referenca na jednu od njegovih najpoznatijih pjesama, a postala je i svojevrsni moto koji opisuje njegovu dosljednost. Veliki jubilej karijere Grašo je proslavio na najbolji mogući način, serijom od čak šest rasprodanih koncerata u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a posljednji je održan samo dva dana prije rođendana. Sličan put ima i Nina, koja je krajem 2024. godine proslavila svojih 30 godina na sceni spektaklom u zagrebačkoj Areni, čime njezine riječi da su "zajedno stasali" dobivaju još veći značaj.

Prijateljstvo Nine Badrić i Petra Graše jedno je od najstabilnijih na domaćoj estradi. Njihova veza nije samo privatna, već i iznimno uspješna poslovna. Prije tri godine su osvojili publiku hit duetom "Nemoj", koji je potvrdio njihov status "kralja i kraljice" hrvatske pop scene i donio im brojne regionalne nagrade. Njihova suradnja seže i puno dalje, uključujući zajedničke turneje po Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.