VIDEO Šokantna ispovijest supruga Amy Winehouse nakon što su ga krivili za njezinu smrt: 'Da, dao sam joj heroin'

Blake Fielder-Civil, bivši suprug pokojne glazbene ikone Amy Winehouse, dao je svoj prvi opsežniji intervju nakon njezine smrti, poručivši kako želi "preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom". U braku su bili od 2007. do 2009., a Blake je ranije priznao da je upravo on pjevačicu prvi put upoznao s heroinom. Zbog toga ga brojni obožavatelji godinama smatraju jednim od glavnih krivaca za njezin pad u svijet ovisnosti, koji je završio tragično 2011. godine, kada je imala samo 27 godina. Ipak, Fielder-Civil sada tvrdi da stvarnost nije tako jednostavna te je odlučio iznijeti svoju verziju njihove burne priče. U novoj epizodi podcasta "We Need To Talk" razgovarao je s voditeljem Paulom Brunsonom, pritom pokazujući i nove tetovaže na licu i vratu. Na lijevoj strani lica ima tetovažu bodeža, dok su mu na vratu istetovirana dva prekrižena pištolja, uz niz drugih motiva koje nije imao tijekom posljednjeg intervjua 2024. godine. "Došao je trenutak da preuzmem dio kontrolu nad vlastitom pričom. Volio bih da ljudi vide tko sam, ništa više od toga. Samo želim biti iskren. Nisam uvijek bio prikazan onako kako treba", rekao je, među ostalim. U razgovoru se osvrnuo i na svoj odnos prema drogama danas, djetinjstvo i tinejdžerske godine, kao i na početak veze s Amy, njihovu zajedničku ovisnost i konačni prekid.

Objava intervjua dolazi nakon što je Daily Mail prošlog mjeseca izvijestio da Blake živi u skromnoj garsonijeri prekrivenoj grafitima te da je toliko udaljen od obitelji da "možda ni ne zna da je majka njegove djece preminula", nakon iznenadne smrti njegove bivše partnerice Sarah Aspin. Sarah, koja je svojedobno bila dio ljubavnog trokuta s Amy i Blakeom, pronađena je mrtva u svojoj kući u Leedsu prošlog mjeseca.

Blake i Sarah upoznali su se na rehabilitaciji 2009., dok je njegova veza s Amy potrajala do 2010. godine. Zajedno su 2011. dobili sina Jacka, a 2013. kćer Lolu-Rose. Djeca su kasnije posvojena, a par se, prema dostupnim informacijama, razišao 2018. godine. Aspin, koja se navodno borila s ovisnošću, pronađena je nakon što je policija reagirala na dojavu zbog zabrinutosti za njezinu sigurnost. Hitna pomoć pokušala joj je pomoći na mjestu događaja, no ubrzo je proglašena mrtvom. Muškarac koji je u tom trenutku bio s njom uhićen je zbog prekršaja koji nije povezan s njezinom smrću. Smrti Amy i Sarah nisu jedini teški gubici u Blakeovu životu. U travnju 2021. njegov mlađi brat Freddie preminuo je od predoziranja heroinom, nakon što je pobjegao iz ustanove za mentalno zdravlje. I sam Blake godinama se borio s ovisnošću, a 2012. se, prema navodima, predozirao nakon što je pronašao poruke koje mu je Amy poslala neposredno prije svoje smrti. Blake i Amy započeli su vezu 2005. godine, a ona je neke od svojih najvećih hitova, poput "You Know I’m No Good" i "Back To Black", posvetila upravo njihovom turbulentnom odnosu. Njezina smrt teško ga je pogodila, što je svojedobno potvrdila i Sarah.

Ona je 2011. ispričala kako ga je posjetila u zatvoru, gdje je služio kaznu zbog provale: „Bio je slomljen i potpuno shrvan. Nije mogao prihvatiti da je nema i da je više nikada neće vidjeti. Nazvao me nakon što su mu u zatvoru rekli da je umrla – nisam ga mogla utješiti. Bio je u potpunom šoku. Blake je otac mog sina, ali vidjela sam njega i Amy zajedno i znam da su se iskreno voljeli. Bili su srodne duše. Uvijek su se voljeli, ali to jednostavno nije moglo uspjeti. Nisu mogli živjeti jedno s drugim, ali ni jedno bez drugoga. Teško mi je znati da ju je i dalje volio, ali razumijem njegove osjećaje.“