Legendarni Chuck Norris hitno hospitaliziran!

Vijest koja je odjeknula svijetom potresla je obožavatelje akcijskih filmova i popularne kulture. Legendarni Chuck Norris (86), glumac koji je postao sinonim za neuništivost, hitno je hospitaliziran na otoku Kauai na Havajima. Prema prvim informacijama koje je objavio američki portal TMZ, Norris je doživio zasad nepoznat hitan medicinski slučaj unutar posljednja dvadeset i četiri sata. Priroda njegovog zdravstvenog problema drži se u tajnosti, a njegova obitelj i službeni predstavnici još se nisu oglasili s detaljima, što dodatno pojačava zabrinutost javnosti koja s nestrpljenjem iščekuje nove informacije o stanju omiljenog glumca.

Unatoč zabrinjavajućim okolnostima, izvori bliski glumcu tvrde da je Norris, u svom prepoznatljivom stilu, vedrog duha. Prijatelj koji je s njim razgovarao telefonom nedugo nakon što je primljen u bolnicu, prenio je medijima da je glumac bio dobro raspoložen i čak se šalio. Ova informacija donekle je umirila obožavatelje, podsjećajući ih na mentalnu snagu po kojoj je Norris poznat jednako kao i po svojim borilačkim vještinama. Činjenica da je i u ovakvoj situaciji zadržao pozitivan stav samo potvrđuje njegov status čovjeka koji se nikada ne predaje, bez obzira na izazove s kojima se suočava.

Ova iznenadna hospitalizacija došla je kao potpuni šok s obzirom na to da je glumac nedavno proslavio svoj 86. rođendan i djelovao vitalnije no ikad. Prije samo nekoliko dana, povodom rođendana, na svom je Instagram profilu objavio video u kojem energično sparingira s trenerom, pokazujući zavidnu formu. Uz video je napisao i legendarnu poruku koja je oduševila njegove pratitelje: "Ne starim, ja prelazim na višu razinu (level up). Danas mi je osamdeset i šest! Ništa te ne čini mlađim od malo razigrane akcije na sunčan dan." Prema izvještajima, Norris je i dan uoči hospitalizacije bio aktivan i trenirao na otoku, što cijeli događaj čini još neočekivanijim i dramatičnijim.

Njegov status besmrtne ikone godinama je predmet internetskih šala i memova koji slave njegovu navodnu svemoć, a reakcije obožavatelja na njegov rođendanski video samo su to potvrdile. "Pojam 'prije Krista' zapravo se odnosi na 'prije Chucka'. Njegov prvi rođendan je ono što je započelo kalendar", napisao je jedan obožavatelj. Drugi su dodavali komentare poput: "Ovo je samo 0.0000000001% snage Chucka Norrisa" i "Sretan rođendan i Bog vas blagoslovio. Sada ste još veći idol nego u prošlosti." Upravo zbog te percepcije neuništivosti, vijest o njegovom krhkom zdravstvenom stanju primljena je s nevjericom i dubokom brigom među milijunima ljudi koji ga smatraju jednim od posljednjih pravih heroja akcijskog žanra.

Iako se čini neuništivim, ovo nije prvi put da se Chuck Norris suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U srpnju 2017. godine, tada 77-godišnji glumac preživio je pravu dramu kada je u razmaku od samo četrdeset i sedam minuta doživio dva uzastopna srčana udara. Prvi udar dogodio se dok se tuširao u hotelskoj sobi u Las Vegasu. Nakon što je hitno prevezen u bolnicu, doživio je i drugi, još jači srčani udar čim je stigao na odjel hitne pomoći. Liječnici su se borili za njegov život, a Norris je čudom preživio i uspješno se oporavio, još jednom dokazavši svoju nevjerojatnu izdržljivost.

Kroz svoju dugu i plodnu karijeru, Chuck Norris ostavio je neizbrisiv trag u svijetu kinematografije. Proslavio se ulogama u brojnim akcijskim filmovima koji danas imaju kultni status, poput serijala "Nestali u akciji" (Missing in Action), "Zakon šutnje" (Code of Silence) i "Delta Force". Njegova borba s Bruceom Leejem u filmu "Na zmajevom putu" (The Way of the Dragon) smatra se jednom od najlegendarnijih scena borbe u povijesti filma. Svjetsku slavu zacementirao je ulogom Cordella Walkera u popularnoj seriji "Walker, teksaški rendžer", koja se emitirala od 1993. do 2001. godine i donijela mu vojsku novih obožavatelja. Njegov povratak na velika platna u filmu "Plaćenici 2" (The Expendables 2) iz 2012. godine, uz druge legende žanra, dočekan je s oduševljenjem.

Dok svijet čeka nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju, obožavatelji diljem planeta šalju poruke podrške i nade u njegov brzi oporavak. Chuck Norris je više od glumca; on je simbol snage, upornosti i nepokolebljivog duha, a svi se nadaju da će i ovu životnu bitku dobiti u svom prepoznatljivom, pobjedničkom stilu.