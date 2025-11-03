FOTO Ivici iz 'Života na vagi' velika je želja bila baviti se ponovno vatrogastvom, a sada se oglasio i DVD čiji je član

U petak se odvilo veliko finale devete sezone showa 'Život na vagi' u kojem smo saznali da pobjedu odnosi Dominik Šarić iz Dugog Sela. No, uz njega imali smo priliku vidjeti i druge kandidate ove sezone. Za studijsku emisiju svi su se posebno spremili, pa su dame bile u elegantnim večernjim haljinama, a muški dio ekipe u odijelima. Svi osim jednog.

Naime, Ivica Burjan, kojeg smo upoznali kao najtežeg kandidata u osmoj sezoni te je dobio ulaznicu i za devetu sezonu, na finalno vaganje došao je u njemu važnoj kombinaciji. Naime, Ivica je dio života radio kao vatrogasac, a nakon što je dobio velik broj kilograma taj posao više nije mogao obavljati. Upravo je želja da ponovno stane u vatrogasno odijelo, kao i za boljitak svoje obitelji, bila ta koja je Ivicu vodila na ovom putu transformacije.

Na finalnom vaganju, voditeljici Antoniji Blaće otkrio je da se vratio poslu te da je već imao nekoliko intervencija. Finalna vaga pokazala je da je u ovoj sezoni izgubio 7 posto svoje tjelesne težine, odnosno došao je s 184,4 kilograma, a zadnja vaga je pokazala 171,5 kilograma. Na ovoj rezultatu čestitali su mu i njegovi kolege iz DVD-a Gornji Desinec te mu pružili podršku u nastavku njegovog puta.

- Naš operativni član Ivica Burjan sudjelovao u dvije sezone "Život na vagi"! Čestitamo našem Ivici na ustrajnosti i brojnim izazovima s kojima se susreo kroz dvije sezone emisije "Život na vagi" i što je ponovno među nama operativnim vatrogascima. Želimo mu puno uspjeha i u narednom razdoblju. Bravo Ivice! - poručili su na službenoj Facebook stranici.

Podsjetimo, Ivica je, baš kao i Antonija, u osmoj sezoni imao imunitet zbog velikog broja kilograma koje su imali, a na zadnjem vaganju te sezone odlučeno je da ako nastave raditi na sebi i gubiti kilograme mogu ući i devetu sezonu. Ovo dvoje kandidat vrlo brzo je napustilo show, Antonija zbog crvene linije, a Ivica zbog bolova koje je trpio i zbog kojih, kako ej istaknuo na zadnjem vaganju, trenutno ne ide u teretanu.