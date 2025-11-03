Naši Portali
podrška su mu

FOTO Ivici iz 'Života na vagi' velika je želja bila baviti se ponovno vatrogastvom, a sada se oglasio i DVD čiji je član

03.11.2025.
u 16:04

Naš operativni član Ivica Burjan sudjelovao u dvije sezone "Život na vagi"! Čestitamo našem Ivici na ustrajnosti i brojnim izazovima s kojima se susreo kroz dvije sezone emisije "Život na vagi" i što je ponovno među nama operativnim vatrogascima. Želimo mu puno uspjeha i u narednom razdoblju. Bravo Ivice! - poručili su na službenoj Facebook stranici.

U petak se odvilo veliko finale devete sezone showa 'Život na vagi' u kojem smo saznali da pobjedu odnosi Dominik Šarić iz Dugog Sela. No, uz njega imali smo priliku vidjeti i druge kandidate ove sezone. Za studijsku emisiju svi su se posebno spremili, pa su dame bile u elegantnim večernjim haljinama, a muški dio ekipe u odijelima. Svi osim jednog.

Naime, Ivica Burjan, kojeg smo upoznali kao najtežeg kandidata u osmoj sezoni te je dobio ulaznicu i za devetu sezonu, na finalno vaganje došao je u njemu važnoj kombinaciji. Naime, Ivica je dio života radio kao vatrogasac, a nakon što je dobio velik broj kilograma taj posao više nije mogao obavljati. Upravo je želja da ponovno stane u vatrogasno odijelo, kao i za boljitak svoje obitelji, bila ta koja je Ivicu vodila na ovom putu transformacije. 

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
1/16

Na finalnom vaganju, voditeljici Antoniji Blaće otkrio je da se vratio poslu te da je već imao nekoliko intervencija. Finalna vaga pokazala je da je u ovoj sezoni izgubio 7 posto svoje tjelesne težine, odnosno došao je s 184,4 kilograma, a zadnja vaga je pokazala 171,5 kilograma. Na ovoj rezultatu čestitali su mu i njegovi kolege iz DVD-a Gornji Desinec te mu pružili podršku u nastavku njegovog puta.

-  Naš operativni član Ivica Burjan sudjelovao u dvije sezone "Život na vagi"! Čestitamo našem Ivici na ustrajnosti i brojnim izazovima s kojima se susreo kroz dvije sezone emisije "Život na vagi" i što je ponovno među nama operativnim vatrogascima. Želimo mu puno uspjeha i u narednom razdoblju. Bravo Ivice! - poručili su na službenoj Facebook stranici. 

Podsjetimo, Ivica je, baš kao i Antonija, u osmoj sezoni imao imunitet zbog velikog broja kilograma koje su imali, a na zadnjem vaganju te sezone odlučeno je da ako nastave raditi na sebi i gubiti kilograme mogu ući i devetu sezonu. Ovo dvoje kandidat vrlo brzo je napustilo show, Antonija zbog crvene linije, a Ivica zbog bolova koje je trpio i zbog kojih, kako ej istaknuo na zadnjem vaganju, trenutno ne ide u teretanu.

