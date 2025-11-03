Naši Portali
SUPERTALENT

Žiri se posvađao zbog jednog nastupa! Fabijan izbacio Bilmana iz takta: Ti ćeš ići pješice doma

03.11.2025.
u 08:19

Laurina izvedba bila je besprijekorna – tehnički precizna, nježna i čista. Upravo je ta savršenost potaknula živahnu raspravu među članovima žirija.

Ove nedjelje, na pozornici Supertalenta, predstavila se Laura, skromna djevojka koja je svojim mirnim nastupom i iskrenošću osvojila srca publike, ali je istovremeno podijelila mišljenja žirija. "Ja sam jedna jednostavna djevojka, imam svog psa i to je to. Rado pjevam. Sanjala sam o karijeri kad sam bila još manja, a znate kako je to – gledaš na televiziji, ne znaš hoće li se desiti ili neće. Sad radim na tome, ako mi uspije", izjavila je prije izlaska na scenu, uz osmijeh i priznanje da tremu ne može izbjeći.

"Treme će uvijek biti, ali najveću imam zbog psa – što će ona napraviti". Laurina izvedba bila je besprijekorna – tehnički precizna, nježna i čista. Upravo je ta savršenost potaknula živahnu raspravu među članovima žirija. "Ja sam toliko pod dojmom da sam zaboravio ime", priznao je Davor Bilman, dok je Martina Tomčić nadodala: "Laura, postoje nastupi koji su dobri, kao što je tvoj, ali se ne dogodi onaj ‘magic moment’. Cijelo vrijeme razmišljam kako da ti dam konstruktivnu kritiku – bilo je dobro, ali nije bilo to. Žao mi je, jer doista ne mogu istaknuti da je bilo nešto loše".

Slično stajalište iznio je i Fabijan Pavao Medvešek: "To je problem – kad ovako dođete i ovako pjevate, mi vam ne možemo ništa loše reći. A opet, ne želimo reći ni da nemamo što dobro, nego jednostavno ne znamo što da kažemo jer je sve na mjestu". Davor se, pak, našalio: "Jedini moj problem bio je taj što, kad je pjesma lijepa, moram zatvoriti oči. A onda, ako ih zatvorim – propuštam važan dio nastupa! To je jedini problem koji sam imao".

Šesta audicijska epizoda pomaknula granice: Žiri se smijao, oduševio, šokirao, ali i ušao u raspravu zbog jednog kandidata
1/43

Nakon toga, Maja Šuput je odlučila zaključiti raspravu. "Ja bih se složila s Davorom – ti si ovo otpjevala iznimno korektno, svaki stih, slog, slovo. Nema šanse da netko kaže da ti ovo nisi otpjevala dobro. Super si izgledala, super si pjevala, stajling ti je sjajan – i realno, ne valja! Meni je samo nevjerojatno da se ja i Davor oko toga vječno prepiremo s njih dvoje". Martina je objasnila da se radi o pitanju estetike, a Fabijan je zaključio kako je to razlika u načinu razmišljanja – kome je nešto dobro, a kome nije. Maja se nije dala: "Znam, ali žena je pjevala točno!". "Nije se desilo", uzvratila je Martina. "Meni je možda baš falio neki krivi ton da kažem vau", dodao je Fabijan, što je izazvalo smijeh i dovelo do simpatične razmjene dosjetki među žirijem. Na kraju je zbog neslaganja u razmišljanjima zaiskrilo između Fabijana i Bilmana. "Ti ćeš ići pješice doma", rekao je Bilman Fabijanu. "Pa idem, ti me sigurno nećeš vozit!'', odgovorio je Fabijan, a Martina se ubacila: "Ja ću te vozit!''. Iako se žiri nije usuglasio, odluka je pala: Martina joj je dala ne, Maja i Davor da, a Fabijan je ostao na - danas ne’.

Ovo je nova Miss Hrvatske: 23-godišnja Emma dolazi iz Zagreba, a trenutno živi u Monaku
Kupnja