FOTO Iva Todorić javila se iz Rovinja, pozirala u zanimljivom kupaćem kostimu i pokazala koju knjigu čita

Iva Todorić na Instagramu je podijelila seriju idiličnih fotografija iz Rovinja, prikazujući odmor iz snova ispunjen suncem, morem i osmijesima. Galerija fotografija vodi nas na putovanje kroz najljepše kutke Rovinja. Vidimo Todorić kako pozira prvo u lepršavom kaftanu šarenog, cik-cak uzorka koji savršeno pristaje ljetnom ambijentu. A nakon toga je snimljena i na brodici, odjevena u trendi traper hlačice i svjetlucavi jednodijelni kupaći kostim.

Upravo je taj kupaći kostim izazvao brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje. Komentari poput "Badekostim je sjajan" i "Izgledaš Top..." samo su neki od brojnih komplimenata koji su preplavili objavu, a pratitelji su je obasuli i virtualnim srcima, potvrđujući da njezin izgled i stil nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ono što ovu objavu čini posebno zanimljivom jest dublji uvid u to kako provodi svoje dane. Jedna od fotografija prikazuje je kako se opušta na ležaljci uz knjigu "Vorteks" autora Esther i Jerryja Hicksa, poznato djelo iz područja duhovnosti koje govori o umijeću življenja u vrtlogu pozitivne energije i zakonu privlačenja.

Osim sunčanja i čitanja, fotografije otkrivaju i druženja s prijateljima i obitelji. Na jednoj od večernjih fotografija vidimo je u restoranu uz more, okruženu dragim ljudima, s osmijehom od uha do uha. Na drugoj, snimljenoj na kamenim stepenicama starog grada, pozira s veselim društvom, držeći u rukama balone u obliku srca.