ZAINTRIGIRALA PRATITELJE

FOTO Iva Todorić javila se iz Rovinja, pozirala u zanimljivom kupaćem kostimu i pokazala koju knjigu čita

14.08.2025.
u 15:20

Vidimo Todorić kako pozira prvo u lepršavom kaftanu šarenog, cik-cak uzorka koji savršeno pristaje ljetnom ambijentu. A nakon toga je snimljena i na brodici, odjevena u trendi traper hlačice i svjetlucavi jednodijelni kupaći kostim.

Iva Todorić na Instagramu je podijelila seriju idiličnih fotografija iz Rovinja, prikazujući odmor iz snova ispunjen suncem, morem i osmijesima. Galerija fotografija vodi nas na putovanje kroz najljepše kutke Rovinja. Vidimo Todorić kako pozira prvo u lepršavom kaftanu šarenog, cik-cak uzorka koji savršeno pristaje ljetnom ambijentu. A nakon toga je snimljena i na brodici, odjevena u trendi traper hlačice i svjetlucavi jednodijelni kupaći kostim.

Upravo je taj kupaći kostim izazvao brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje.  Komentari poput "Badekostim je sjajan" i "Izgledaš Top..." samo su neki od brojnih komplimenata koji su preplavili objavu, a pratitelji su je obasuli i virtualnim srcima, potvrđujući da njezin izgled i stil nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ono što ovu objavu čini posebno zanimljivom jest dublji uvid u to kako provodi svoje dane. Jedna od fotografija prikazuje je kako se opušta na ležaljci uz knjigu "Vorteks" autora Esther i Jerryja Hicksa, poznato djelo iz područja duhovnosti koje govori o umijeću življenja u vrtlogu pozitivne energije i zakonu privlačenja. 

Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom
Zagreb: Poznati na reviji ELFS-a
1/29

Osim sunčanja i čitanja, fotografije otkrivaju i druženja s prijateljima i obitelji. Na jednoj od večernjih fotografija vidimo je u restoranu uz more, okruženu dragim ljudima, s osmijehom od uha do uha. Na drugoj, snimljenoj na kamenim stepenicama starog grada, pozira s veselim društvom, držeći u rukama balone u obliku srca.

Anja Alavanja Viljevac doživjela 'hladan tuš' u dječjem parku: 'Dođe klinac i pokaže prstom na mene'
Avatar BravarBroz
BravarBroz
16:09 14.08.2025.

To je ta Hrvatska

LO
Lolita3
15:54 14.08.2025.

Ženo Božija što se ne posvetiš istinskom humanitarnom radu? Nađi neku sirotinjsku obitelj, ima ih koliko hoćeš, pomogni im, pomozi njihovoj djeci, kupi im hranu i odjeću, nađi im krov nad glavom itd itd, odmah ćeš se i sama osjećati bolje. Badave ti je ovako, slično kao i ona umirovljena sutkinja što u papučama zombira po gradu, besciljno trusati od nemila do nedraga, nema tu zadovoljstva, ništa od tog nije vrijedno, i ti to znaš i osjećaš. Počni se baviti onim što donosi dobro, ostavi se trendi traper hlačica i svjetlucavih kupaćih kostime, nema sreće u tome, za nikoga.

LJ
Ljeto2023
15:52 14.08.2025.

A usta ko u Paje Patka ...i dalje je grda

