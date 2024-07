FOTO Hana Huljić Grašo uživa u druženju s prijateljicama. U poodmakloj je trudnoći i ne skida osmijeh s lica

Popularna pjevačica Domenica Žuvela trenutno boravi na svojoj rodnoj Korčuli, a ondje su joj se pridružile najbolja prijateljica i kuma Hana Huljić Grašo te Andrea Andrassy. - Nas pet - napisala je popularna Korčulanka uz fotografiju kako pozira sa svojom pudlicom Zarom, Hanom koja je u drugom stanju i Andreom. Na fotografiji je u centru trudna Hana kojoj je trbuščić već itekako ističe...

Podsjetimo, Domenica je poznata kao velika ljubiteljica svog otoka, a ne prođe ni dan da na društvenoj mreži Instagram ne objavi neku zanimljivu anegdotu s njezina otoka. Tako često za podijeliti videozapise s bakom i djedom kod kojih često ispija prve jutarnje kave, ali i ruča pa je često zanimljiva njihova međusobna konverzacija.

Osim toga, Domenica se prije nekoliko dana pohvalila i hobijem kojem je već neko vrijeme posvećena, a to je heklanje. Pokazala je kako je napravila novi model torbe i time je oduševila obožavatelje. Također, s obzirom na to da je na fotografiji pozirala s kumom Hanom, treba podsjetiti i na to da su one dvije najbolje prijateljice već godinama, ali i vjenčane kume. Kada se Hana udavala za glazbenika Petra Grašu pozvala je svoju Domenicu da joj bude desna ruka tog dana i kuma.

- Ja sam vam uvijek nekako bila uvjerena da će malena Alba dobiti brata ili seku, a predosjećala sam da će se to uskoro i obistiniti. Kada mi je Hana rekla da je trudna doslovce sam vrištala od sreće... U ovom je periodu puno mojih prijateljica trudno pa se tako veselim prinovama i što će nam uskoro društvo praviti još jedna bebica - ispričala je Domenica za Večernji list ne skidajući osmijeh s lica.

