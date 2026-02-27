Naši Portali
NESRETAN SLUČAJ

U strašnom požaru poginuo je glumac Bobby J. Brown kojeg pamtimo iz hit serije 'Žica'

Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 08:49

Njegov agent Albert Bramante rekao je za TMZ: "Potresen sam i tužan. Bio je tako dobar glumac i čovjek. Bio je potpuno posvećen glumačkom pozivu i bilo je zadovoljstvo raditi s njim."

Bobby J. Brown, kojeg pamtimo po ulozi policajca Bobbyja Browna u hit seriji "Žica", preminuo je tijekom u požaru u staji, doznaje TMZ. Brownova kći rekla je za TMZ da je njezin otac preminuo u utorak od udisanja dima, pa vjeruju da nije patio od teških opeklina koje je zadobio u strašnom požaru. Ured glavnog medicinskog istražitelja savezne države Maryland potvrdio je za TMZ da je Brownov uzrok smrti utvrđen kao toplinske ozljede i udisanje dima. Rečeno je da je smrt proglašena nesretnim slučajem. Tragični požar započeo je nakon što je Brown ušao u staju kako bi kablovima pokrenuo vozilo. Nedugo zatim nazvao je člana obitelji tražeći aparat za gašenje požara, no dok je obitelj stigla do staje kako bi ugasila vatru, ona je već bila u potpunosti zahvaćena plamenom. Njegova supruga zadobila je teške opekline pokušavajući ga spasiti. Brownova kći kaže da je bio pobožni Jehovin svjedok te da se planira pogrebna služba. Osim u seriji "Žica", Brown je imao zapažene uloge i u serijama "Law & Order: SVU" i "We Own This City".

Njegov agent Albert Bramante rekao je za TMZ: "Potresen sam i tužan. Bio je tako dobar glumac i čovjek. Bio je potpuno posvećen glumačkom pozivu i bilo je zadovoljstvo raditi s njim." Bobby je imao 62 godine. Rođen je u Washingtonu, a u mladosti je počeo trenirati boks u lokalnoj teretani.  Tijekom svoje boksačke karijere Bobby je ostvario amaterski omjer od 73 pobjede i 13 poraza te osvojio pet naslova Golden Gloves. Tri puta se u amaterskoj konkurenciji borio protiv Pernella Whitakera, koji je kasnije postao jedan od najvećih prvaka lake kategorije u povijesti boksa.

Tijekom razdoblja bavljenja boksom Bobby i njegova supruga postali su roditelji kćeri rođene s degenerativnom bolešću oka. U razdoblju od tri i pol godine njihova je kći prošla 42 operacije. Unatoč svim naporima da joj se spasi vid, na kraju je potpuno oslijepjela. Bobby je potpisao ugovor s legendarnim boksačkim trenerom Carmen Grazianom te se preselio u New Jersey, kako bi započeo profesionalnu boksačku karijeru. Boreći se u kockarnicama Atlantic Cityja, zainteresirao se za glumu kada je Mickey Rourke snimao film "Homeboy", u kojem je tumačio profesionalnog boksača. Nakon snimanja filma „Homeboy“, Bobby je pristupio audiciji i bio primljen na American Academy of Dramatic Arts u New Yorku, kamo se preselio kako bi nastavio školovanje. Nakon diplome dobio je ulogu u seriji Law & Order: Special Victims Unit.

Ključne riječi
showbiz požar smrt Bobby J. Brown žica serija

