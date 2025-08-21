FOTO Evo gdje ljetuju domaći celebrityji: Nina Badrić vjerna je Hvaru, Ella Dvornik Braču, a ovo je omiljena destinacija Nives Celzijus

Vrhunac je sezone godišnjih odmora iza nas. To potvrđuju prometne gužve prošlog vikenda, ali i brojne objave na društvenim mrežama. Prošlih smo tjedana na društvenim mrežama mogli vidjeti samo objave s Jadrana, što je mnogima davalo osjećaj kao da se sve na neko vrijeme preselilo na obalu te da su tamo sva događanja. Ako sudimo po objavama domaćih zvijezda, čini se da je to točno, a upravo su oni svojim fotografijama na društvenim mrežama otkrili koje su destinacije na Jadranu popularne ove godine te gdje ljetuju.

Pjevačica Maja Šuput još je početkom ljeta otkrila da je čeka velika ljetna turneja na obali te da će jedno mjesto izabrati kao rezidenciju, a onda putovati na svirke duž obale. Iako Maja nije otkrila koje mjesto tijekom ovih mjeseci zove domom, redovito se javlja s raznih lokacija. Na društvenim mrežama često se javljala iz Istre – ove je godine tako boravila u Svetom Lovreču, Novigradu, Višnjanu... Na tim lokacijama Maja je uživala u najslađem društvu, i to onom svoga sina Blooma. Mama i sin tako su često modno usklađeni te ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkom provođenju vremena tijekom kupanja i šetnji. Osim toga, pjevačica je snimljena i na otoku Istu te na Braču i Vrniku, a javljala se i s brojnih nastupa koje je odradila. U međuvremenu, ako je suditi po njezinim objavama na Instagramu, uživala je u kupanju i sunčanju, a pratitelje oduševljavala svojim izdanjima i figurom.

Influencerica, pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus također se javila s nekoliko lokacija. Nives je u kolovozu nekoliko dana provela na obali, no nije otkrila točnu lokaciju. Jedino što znamo jest da je uživala u sunčanju i kupanju te se pratiteljima javila pozirajući na brodu. Prije toga Celzijus se svojim obožavateljima javila iz Trogira, gdje je uživala krajem srpnja. Tada je pozirala u vrućim hlačicama i bijeloj košulji, a u kupaćem kostimu javila se i nekoliko dana prije iz Sinja. Nives je tada osvježenje od vrućina pronašla u bazenu. Osim toga, poznatu influencericu, pjevačicu, glumicu i spisateljicu i ove smo godine, baš kao i proteklih, mogli vidjeti u Crikvenici. U tom je gradu Nives boravila krajem lipnja. Celzijus je tada uživala u kupanju u moru te tako pronašla spas od visokih temperatura koje su obilježile ovaj mjesec. Upravo je Crikvenica zaslužna i za ten koji je Nives "uhvatila", jer je uživala u sunčanju na brodu, a fotografijama s te lokacije oduševila je pratitelje.

U dugom toplom ljetu uživala je i naša operna diva Sandra Bagarić, a i ona je na društvenim mrežama otkrila koja je njezina destinacija te kako provodi odmor. Sandra je sezonu kupanja otvorila još u svibnju, no tada nije otkrila gdje boravi. Ljeto pak, čini se, provodi u Istri. Operna diva tako se nedavno javila s kupanja, a prije toga otkrila je da je posjetila i Rovinj i Bale. U Balama je uživala i u šetnji romantičnim uličicama sa suprugom. Osim toga, Bagarić je pokazala i kako provodi vrijeme kada nije na plaži. Tako smo mogli vidjeti i što kuha ljeti, kako priprema domaći sok od smokvina lista, uživa među maslinama...

Svoj odmor naš pjevač Matija Cvek proveo je također na moru. No, nije otkrio gdje, ali ono što Matija nije mogao sakriti jest koliko uživa u društvu kćeri Lote. Pjevač se kupao te sunčao, i to u najslađem društvu, a sve je i zabilježio te poručio: "Godišnji s frendicom." Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Glumac i voditelj Tarik Filipović, pak, ostaje vjeran jednoj lokaciji. Tarik se sa suprugom Lejlom već godinama odmara u Dubrovniku, a tako je bilo i ove godine – par se javio fotografijom iz večernje šetnje po Stradunu. Zagrljeni i u laganoj odjeći, pokazali su koliko im godi punjenje baterija u ovom gradu.

Pjevačica Nina Badrić također ostaje vjerna destinaciji na Jadranu. Ona svoj mir već godinama pronalazi na Hvaru, a ništa se nije promijenilo ni ove godine. Nina je na društvenim mrežama u nekoliko navrata podijelila kako provodi dane, kao i da joj je u posjet jednom prilikom došao i izbornik Zlatko Dalić. Osim toga, tijekom ovog razdoblja Nina je pokazala i da se druži sa svojom majkom Milom te da uživa na plaži. Usto je pozirala i pokraj SUP-a, pa su se mnogi pitali je li se Badrić okušala u toj aktivnosti.

Našoj obali vjerna je ostala i influencerica Ella Dvornik, koja se krajem srpnja javljala s Brača. Ella je podijelila razne anegdote koje su joj se dogodile, a mnoge je posebno privukla njena odluka o trčanju. Naime, Dvornik je odlučila početi trčati, a sve probleme koji su se pojavili dijelila je s pratiteljima. Tako je otkrila i kuda trči i koji je razlog njezine odluke, ali i da baš ne voli tu aktivnost. Iako se nije javila izravno s plaže, Ella je pokazala kako je uhvatila lijepu boju te da se odmorila i uživala na svoj način. Nakon odmora na Jadranu, Ella se uputila u Pariz, odakle je također dijelila svoje dojmove s pratiteljima.

S pratiteljima na društvenim mrežama svoje planove za odmor podijelio je i glumac Marko Braić. Marko također boravi na Jadranu, a društvo mu pravi supruga, plesačica Valentina Walme. Par uskoro očekuje prinovu, a na fotografijama koje su podijelili nisu mogli sakriti koliko uživaju u ljetu i koliko se vesele novom periodu pred sobom. Osim toga, Marko je tijekom odmora proslavio i rođendan, a na društvenim je mrežama pokazao s kime se družio te što je radio, baš kao i drugi.