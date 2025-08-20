FOTO Ella Dvornik prisjetila se oca: 'I dalje živi u pričama konobara, glazbenika, slučajnih prolaznika i taksista '

Legenda hrvatske glazbe Dino Dvornik danas bi proslavio svoj 61. rođendan, a tim povodom ga se prisjetila kćer Ella. Naša influencerica na društvenim je mrežama podijelila nekoliko fotografija svog oca i uputila nekoliko riječi.

- Brat bi danas imao 61 godinu. Više od žaljenja što ga nema, sretni smo što smo imali priliku da ga imamo. I dalje živi u pričama konobara, glazbenika, slučajnih prolaznika i taksista koji nam svako malo otkriju neku vlastitu anegdotu za koju nismo znali. Često se našalim da je u biti živio stotine života a nove još uvijek otkrivamo - poručila je Ella.

Podsjetimo, Dino je imao samo 44 godine kada je preminuo u svom stanu u Zagrebu, a toksikološke analize pokazale su kako je do tragičnog ishoda dovela kombinacija tableta za smirenje i antidepresiva. Upravo te 2008. godine Dvornik je nakon šest godina pauze pripremao novi album "Pandorina kutija" čiji izlazak, nažalost, nije dočekao.

Njegova supruga Danijela nekoliko mjeseci nakon Dinove smrti uspjela je izdati album "Pandorina kutija" koji je 2009. godine nagrađen s četiri Porina i Porinom za životno djelo.

Dino je zaslužan što je hrvatska glazba ušla u diskoteke u kojima se do njegova dolaska na scenu uglavnom čula samo strana glazba. Nije skrivao svoju ovisnost o drogama i jednom je na tu temu rekao: – Ljudi to vole, ne mislim pri tome da ljudi vole da se ja drogiram, već vole da ih nešto okupira osim politike i društvenih problema.

U jednom od intervjua koji je dao za Večernji list Dinov brat Dean rekao je kako je Dino izgledao kao buntovnik, ali ne buntovnik bez razloga. – Ako je bio buntovnik, onda je to bilo s razlogom. Koliko god je izgledao blesav, bio je vrlo lucidan. Vrlo je dobro znao definirati situaciju u kojoj se nalazi i ljude oko sebe – kazao je tada Dean.

Također, kada je Dino preminuo, njegova kći Ella imala je 17 godina i tada je svom ocu napisala pismo koje je objavila na Facebooku. "Uvijek si mi bio poput velikog brata, ja sam se za tebe brinula više nego ti za mene, kvragu, ti si mene žicao novac. Ti si bio jedini koji mi je došao na 17. rođendan i jeli smo onaj tiramisu koji se raspao i izgledao kao bljuzga. Nećeš vjerovati, satu koji si mi darovao za rođendan je riknula baterija baš u nedjelju kada si i ti otišao", napisala je Ella u pismu posvećenom tati.

Dino Dvornik bio je poznat i po svojim izjavama i mudrostima, a nerijetko ih i danas njegova supruga Danijela dijeli na društvenim mrežama, pa smo tako dobili misao koja savršeno opisuje život jednoga od najvećih glazbenika naše scene, a koju je sam izgovorio: "Bolje živit’ malo, al’ k’o kralj nego puno ka' ovca."