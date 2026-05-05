FOTO Dugo je nismo vidjeli! Osvanula nova fotografija Maje Blagdan, evo kako danas izgleda mnogima omiljena pjevačica

Nakon dugo vremena osvanula nova fotografija pjevačice Maje Blagdan na društvenim mrežama. ''Maja Blagdan i ja proslavili smo 30 godina od 'Svete ljubavi' na Eurovision Song Contest s večerom i sladoledom. Ok, malo smo uranili jer je to bilo 18. svibnja 1996. godine. Ovih dana pratite na njenoj Facebook stranici mnoge raritete iz tih godina koje ćemo objavljivati uoči ove lijepe godišnjice'', napisao je uz fotografiju s pjevačicom glazbenik David Danijel.

Podsjetimo, David Amaro priredio je jednu od najemotivnijih izvedbi večeri u showu "Tvoje lice zvuči poznato" utjelovivši Maju Blagdan prije nekoliko tjedana. Njegov nježan, poletan i iskren nastup oduševio je žiri. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Maja Blagdan ostaje upamćena kao jedna od naših najuspješnijih eurovizijskih predstavnica, osvojivši visoko četvrto mjesto s pjesmom 'Sveta ljubav'.

Bila je jedna od najvećih domaćih zvijezda 90-ih, no početkom 2000-tih povukla se sa scene kako bi se posvetila vjeri i privatnom životu. Gostujući 2023. godine u Special Happy Showu, pjevačica je objasnila kako je nekada služila narodu, a sada služi Bogu. Prisjetila se kako je prije više od deset godina dobila priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove, nakon čega se njezin glazbeni izričaj u potpunosti pretočio u duhovnu glazbu.

Istaknula je da i dalje nastupa sa svojim bendom, no kako mediji to ne prate, a ona sama nema potrebu o tome javno govoriti niti razmišljati o svom odlasku ili povratku na scenu, već prihvaća ono što život nosi. Za nju je vjera veliki putokaz koji je vodi kroz život i temelj na kojem gradi svoje odnose i rad. Naglasila je kako je već više od desetljeća duboko posvećena duhovnosti kroz seminare i mise, te da joj je iznimno drago što je pronašla potreban balans i unutarnji mir. Inače, Maja se glazbom počela baviti sa 14 godina, a od punoljetnosti pa sve do 1990. godine bila je članica legendarne grupe Stijene. Maja ove godine slavi 58. rođendan.