FOTO Dugo je nismo vidjeli! Osvanula nova fotografija Maje Blagdan, evo kako danas izgleda mnogima omiljena pjevačica

Zagreb: Izvo?a?i snimaju himnu Ponos Hrvatske
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
05.05.2026.
u 18:30

Glazbenik David Danijel na Facebooku je objavio fotografiju s pjevačicom Majom Blagdan. Slavili su 30 godina od njene izvedbe pjesme 'Sveta ljubav' na Euroviziji.

Nakon dugo vremena osvanula nova fotografija pjevačice Maje Blagdan na društvenim mrežama. ''Maja Blagdan i ja proslavili smo 30 godina od 'Svete ljubavi' na Eurovision Song Contest s večerom i sladoledom. Ok, malo smo uranili jer je to bilo 18. svibnja 1996. godine. Ovih dana pratite na njenoj Facebook stranici mnoge raritete iz tih godina koje ćemo objavljivati uoči ove lijepe godišnjice'', napisao je uz fotografiju s pjevačicom glazbenik David Danijel.

Podsjetimo, David Amaro priredio je jednu od najemotivnijih izvedbi večeri u showu "Tvoje lice zvuči poznato" utjelovivši Maju Blagdan prije nekoliko tjedana. Njegov nježan, poletan i iskren nastup oduševio je žiri. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Maja Blagdan ostaje upamćena kao jedna od naših najuspješnijih eurovizijskih predstavnica, osvojivši visoko četvrto mjesto s pjesmom 'Sveta ljubav'. 

Bila je jedna od najvećih domaćih zvijezda 90-ih, no početkom 2000-tih povukla se sa scene kako bi se posvetila vjeri i privatnom životu. Gostujući 2023. godine u Special Happy Showu, pjevačica je objasnila kako je nekada služila narodu, a sada služi Bogu. Prisjetila se kako je prije više od deset godina dobila priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove, nakon čega se njezin glazbeni izričaj u potpunosti pretočio u duhovnu glazbu.

Istaknula je da i dalje nastupa sa svojim bendom, no kako mediji to ne prate, a ona sama nema potrebu o tome javno govoriti niti razmišljati o svom odlasku ili povratku na scenu, već prihvaća ono što život nosi. Za nju je vjera veliki putokaz koji je vodi kroz život i temelj na kojem gradi svoje odnose i rad. Naglasila je kako je već više od desetljeća duboko posvećena duhovnosti kroz seminare i mise, te da joj je iznimno drago što je pronašla potreban balans i unutarnji mir. Inače, Maja se glazbom počela baviti sa 14 godina, a od punoljetnosti pa sve do 1990. godine bila je članica legendarne grupe Stijene. Maja ove godine slavi 58. rođendan. 

Eurosong Eurovizija Hrvatska pjevačica maja blagdan showbiz

Fejk Njuz
Fejk Njuz
19:34 05.05.2026.

vrhunska pjevačica

Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin

NIJE JOJ SJELO

Nataša Janjić Medančić otkrila zašto je ne možemo gledati u sapunicama: ‘Potvrdilo se ono što sam osjećala'

Meni je ljepota ovog posla baš u toj unutarnjoj potrebi, u trenutku kad te nešto stvarno pokrene i kad imaš prostor da nešto izgradiš, istražiš, odigraš do kraja. Sapunice su jedna druga disciplina, traže kontinuitet, brzinu i ogromnu predanost kroz mjesece i tome se iskreno divim jer znam koliko je zahtjevno. Ali ja jednostavno nisam trenutno u tom ritmu, ni vremenski, ni po prirodi rada, kazala je glumica

