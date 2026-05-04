Ana iz 'Gospodina Savršenog' objavila sretne vijesti: 'Ako bude dječak, nosit će ime po mom pokojnom ocu'

U ovoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" za srce Petra Rašića borila se i iskusna manekenka i missica Ana Marjolović koja je sada otkrila lijepe vijesti. Ana je proslavila svoj 30. rođendan, a uz to je otkrila i da je trudna. Sretne vijesti potvrdila je za RTL.hr, a priželjkivala ih je mjesecima. "Sretnu vijest saznala sam pet minuta prije ponoći, doslovno uoči svog tridesetog rođendana. Moja prva reakcija je bila potpuna sreća jer sam zadnjih par mjeseci govorila da bih voljela da mi se to dogodi za 30. rođendan i želja mi se ostvarila", ispričala je Ana te dodala da je njezin partner bio uz nju dok je čekala rezultate testa te da je bio presretan i vrlo emotivan.

Ana je ispričala i da se osjeća dobro te od simptoma joj najviše smeta umor, da je emotivnija i razdražljivija. "Primijetila sam i promjene u apetitu počela sam jesti stvari koje prije nisam, pa sam tako, primjerice, u jednom danu pojela "sto" tortica", kazala je kroz smijeh te dodala da još nije počela s pripremama za dolazak bebe. Uz to, već ima i neke ideje za ime bebe. "Ako bude dječak, nosit će ime po mom pokojnom ocu. Ako bude djevojčica, još nismo razmišljali o imenu, ali ima vremena i radujemo se tome", istaknula je presretna kandidatkinja popularnog showa.

Podsjetimo, Ana se modelingom bavi s prekidima još od svoje osamnaeste godine. Njezina karijera odvela ju je na različite strane svijeta, od rada u Turskoj do iskustva koje joj je, kako kaže, promijenilo život. Kao predstavnica Hrvatske sudjelovala je na svjetskom izboru ljepote u Kini, gdje se natjecala s djevojkama iz čak sedamdeset zemalja.

Iako mnogi zamišljaju život modela kao glamurozan i lak, Ana naglašava da je stvarnost često drugačija. Pritisak je ogroman, a posao više psihički nego fizički iscrpljujuć. "Ljudi misle kao da je to lako, ali nije. Nekad mi dođe da idem kopati krumpire ili ne znam što", iskreno priznaje. Stalna dostupnost, spremnost na nove izazove i život "u trenutku" ostavljaju traga na privatnom životu.