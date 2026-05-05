#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
OTVORIO DUŠU

Miroslav Škoro iskreno o odnosu s Thompsonom: 'Kad sam ja bio u bolnici, nije se javljao'

Miroslav Škoro održao koncert povodom Dana branitelja grada Zaprešića
Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu i napišeš – u dva. Znaš ono, u 20 sati tu i tu, pa tko dođe, dođe, je l'? Pa ako ti ljudi dođu, dobro, ako ti ne dođu, pa imaj drugih poslova, nije loše biti ni keramičar, rekao je Škoro

Glazbenik Miroslav Škoro gostovao je u podcastu In magazina Nema labavo, a u tom podcastu se osvrnuo i na svoj odnos s glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom.  Upitan o njihovom trenutačnom odnosu, Škoro je dao kratak odgovor: ''Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom''. Iskreno je priznao kako mu nije poznato zamjera li mu kolega nešto: ''Ne znam, vjerojatno, to bi njega trebalo pitati. Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, recimo, evo, to je naš kontakt“, pojasnio je Škoro. Bez obzira na zahlađenje odnosa, prokomentirao je Thompsonov profesionalni put i postignuća: ''Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje'', poentirao je na kraju.

Škoro je između ostalog progovorio i o fenomenu Jakova Jozinovića, koji puni dvorane u regiji, iako ima samo dvije svoje pjesme.  "Jakovu Jozinoviću se poklopilo puno toga, Bogu hvala da je tako. S druge strane, neki mu ljudi zamjeraju da pjeva tuđe pjesme, a on radi covere. Mislim, ne kužim, pa svojevremeno su Trio Gušti to radili. Svima nama ostaje jedna mogućnost. Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu i napišeš – u dva. Znaš ono, u 20 sati tu i tu, pa tko dođe, dođe, je l'? Pa ako ti ljudi dođu, dobro, ako ti ne dođu, pa imaj drugih poslova, nije loše biti ni keramičar."

Da ga podržava moglo se vidjeti i nakon što je s njim izašao na pozornicu kada je Jakov ovog ožujka imao koncert u Osijeku. Njihov zajednički nastup bio je jedan od vrhunaca večeri, a zajedno su izveli Škorin bezvremenski hit „Juliška“, koji su otpjevali uz orkestar Hrvoja Harkanovca.

Podsjetimo, o Jozinoviću je nedavno za In Magazin govorio i Mladen Grdović. ''Uvijek je bilo u povijesti, uvijek se pojavljivao netko mlad, pa je otišao, pa dođe drugi, pa je otišao, pa dođe treći... Treba raditi na sebi, treba komponirati, skladati. Treba se puno potruditi, mlad je. Ja sam u njegovim godinama snimio već dvije ploče. Tad je bilo teško. Tad je bila ekipa: Tereza Kesovija, Drago Diklić, Miro Ungar, Ivica Šerfezi, Tomislav Ivčić, Đo Maračić...'', prisjetio se Mladen.

Mladi glazbenik iz Vinkovaca Jakov Jozinović postao je rekorder beogradskog Sava centra i to s 10 dogovorenih koncerata, a on ih je održao već sedam. Na sedmom koncertu večer je dodatno obilježilo posebno iznenađenje, a na pozornici mu se pridružila popularna pjevačica Jelena Rozga te su zapjevali pjesmu ''Minut srca mog''. Njihov zajednički nastup izazvao je oduševljenje publike, koja ih je nagradila gromoglasnim pljeskom. Zatim su se spustili među publiku i nastavili u istom ritmu s njegovom pjesmom "Ja volim" i Rozginom "Lavicom", podižući atmosferu do vrhunca. Idući koncert u Beogradu na rasporedu je 12. svibnja, a u zagrebačkoj Areni pjevat će 20. i 21. lipnja. 

