Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJE 36 GODINA

Eurosong u Zagrebu obilježio je veliki skandal: 'Prijetili su da će razbiti Lisinski'

Helga Vlahović i Oliver Mlakar
Foto: Screenshot
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
05.05.2026.
u 11:24

Dva su voditeljska para morala biti spremna za slučaj ako, primjerice, Helga ili ja slomimo nogu, ruku, razbolimo se… Mirisalo mi je kao da žele eliminirati Helgu, da je to bila igra s ciljem da uleti mala Markovićka, kazao je Oliver Mlakar prije nekoliko godina

Na današnji dan 1990. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održano je 35. izdanje Eurosonga, natjecanja koje je u Zagreb stiglo zahvaljujući pobjedi grupe Riva s pjesmom "Rock Me".   Ipak, blještava pozornica i nasmiješena lica skrivala su duboke političke i organizacijske napetosti. Događaj se odvijao u nevjerojatno bremenitom povijesnom trenutku. Samo dan kasnije, u drugom krugu prvih višestranačkih izbora, HDZ je potvrdio uvjerljivu pobjedu, a država je, iako se to na van još nije vidjelo, jurila prema raspadu. Ta dvostrukost - vanjska slika sklada i unutarnje pucanje po šavovima - postala je najupečatljivija dimenzija zagrebačkog Eurosonga.

Dok je predstavnica Jugoslavije, tinejdžerska zvijezda Tajči, pjevala o bezbrižnosti uz hit „Hajde da ludujemo“, iza kulisa se odvijala prava drama. U središtu skandala našao se najomiljeniji voditeljski par bivše države, Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Iako su odabrani kao glavni voditelji zbog svog iskustva i nenadmašnog poznavanja jezika - Helga je pokrivala germanski, a Oliver romanski dio Europe - produkcija je paralelno pripremala i rezervni par. Njega su činili zagrebački glumac Rene Medvešek i beogradska voditeljica Dubravka Marković. Službeno objašnjenje bilo je da rezerve moraju postojati za slučaj bolesti ili nepredviđenih okolnosti. Međutim, legendarni Oliver Mlakar godinama kasnije nije krio sumnje da je pozadina bila posve drugačija.

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
Helga Vlahović i Oliver Mlakar
1/21

 – Dva su voditeljska para morala biti spremna za slučaj ako, primjerice, Helga ili ja slomimo nogu, ruku, razbolimo se… Mirisalo mi je kao da žele eliminirati Helgu, da je to bila igra s ciljem da uleti mala Markovićka, kazao je Oliver prije nekoliko godina za portal mirovina.hr. Napetost je kulminirala samo tri dana prije prijenosa uživo, kada je tadašnji vođa projekta i generalni direktor Televizije Zagreb, Goran Radman, izjavio kako se još uvijek ne zna tko će voditi manifestaciju. Ta je izjava, zajedno s medijskim komentarima o njihovim godinama, bila kap koja je prelila čašu. Uvrijeđeni i povrijeđeni, Helga Vlahović i Oliver Mlakar na generalnoj su se probi odlučili povući. Odustali su od projekta, ostavivši organizatore u šoku, a mlađim kolegama prepustili su da preuzmu pozornicu. Vijest o njihovom povlačenju brzo se proširila Zagrebom i izazvala lavinu nezadovoljstva. Produkcija je sljedeća dva dana bila zasuta bijesnim pozivima i pismima građana koji nisu mogli zamisliti Eurosong bez svojih omiljenih lica.

Javnost je stala čvrsto uz svoje televizijske legende. Pritisak je bio golem, a Mlakar se prisjetio kako su stizale čak i prijetnje da će netko razbiti dvoranu Lisinski ako oni ne budu vodili prijenos. Produkcija nije imala izbora nego popustiti. Nesuglasice su izglađene, a Helga i Oliver vratili su se na pozornicu i suvereno odradili posao, kao da se ništa nije dogodilo. Politički pritisci osjetili su se i u publici. Franjo Tuđman, čija je pobjeda na izborima bila izvjesna, tražio je mjesto u protokolarnom redu, no zahtjev mu je odbijen s obrazloženjem da rezultati izbora još nisu službeni. Umjesto njega, u prvim su redovima sjedili tadašnji predsjednik Predsjedništva i premijer, posljednji predstavnici sustava koji je nestajao.

Sljedeća dva dana produkcija je bila zasuta nezadovoljstvom Zagrepčana. Pristizale su, prisjetio se Mlakar, čak i prijetnje da će netko razbiti dvoranu ''Lisinski'' ako oni ne budu vodili Eurosong. Dodatnu povijesnu ironiju te je večeri donijela pobjednička pjesma. Talijanski predstavnik Toto Cutugno trijumfirao je s pjesmom „Insieme: 1992“, himnom ujedinjenju Europe. Dok je Zagreb bio domaćin slavlja europskog zajedništva bez granica, država u kojoj se to slavlje odvijalo bila je na pragu krvavog raspada. Simbolika je s današnje distance gotovo okrutna. Jugoslavija nikad nije dočekala ulazak u tu Europu, a Hrvatska i Slovenija svoj su put pronašle tek mnogo godina kasnije, kao neovisne države. Te večeri, Europa je pobijedila na pozornici, ali je njezino ujedinjenje na ovim prostorima bilo odgođeno za neka puno bolnija vremena.

Osim voditeljske drame, prijenos uživo obilježio je još jedan incident. Odmah na početku, tijekom nastupa španjolskih predstavnica, grupe Azúcar Moreno, došlo je do tehničke greške s matricom. Glazba u dvorani i na monitorima nije se čula, pa su zbunjene izvođačice jednostavno napustile pozornicu pred milijunskim auditorijem. „Nama u tom trenutku nije bilo jasno što se događa jer smo mi glazbu čuli“, ispričao je redatelj Nenad Puhovski. Produkcija je imala samo petnaestak sekundi za odluku, nakon čega je nastup ponovljen bez problema. 

Pljušte reakcije nakon gostovanja Tereze Kesovije u 'Nedjeljom u 2', gledatelji u suzama: 'Plačem'
Ključne riječi
showbiz Eurosong Helga Vlahović Oliver Mlakar

Komentara 2

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
11:57 05.05.2026.

I onda za nagradu, Radman dobije vodeću funkciju na istoj toj televiziji....

SI
Sivooki
11:39 05.05.2026.

Čuditi se jugoujdurmama mogu samo naivci i bo*dale.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Stand up komičarka Marina Orsag
Video sadržaj
2
U AMSTERDAMU

Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin

Nataša Janjić
Video sadržaj
NIJE JOJ SJELO

Nataša Janjić Medančić otkrila zašto je ne možemo gledati u sapunicama: ‘Potvrdilo se ono što sam osjećala'

Meni je ljepota ovog posla baš u toj unutarnjoj potrebi, u trenutku kad te nešto stvarno pokrene i kad imaš prostor da nešto izgradiš, istražiš, odigraš do kraja. Sapunice su jedna druga disciplina, traže kontinuitet, brzinu i ogromnu predanost kroz mjesece i tome se iskreno divim jer znam koliko je zahtjevno. Ali ja jednostavno nisam trenutno u tom ritmu, ni vremenski, ni po prirodi rada, kazala je glumica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!