Eurosong u Zagrebu obilježio je veliki skandal: 'Prijetili su da će razbiti Lisinski'

Na današnji dan 1990. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održano je 35. izdanje Eurosonga, natjecanja koje je u Zagreb stiglo zahvaljujući pobjedi grupe Riva s pjesmom "Rock Me". Ipak, blještava pozornica i nasmiješena lica skrivala su duboke političke i organizacijske napetosti. Događaj se odvijao u nevjerojatno bremenitom povijesnom trenutku. Samo dan kasnije, u drugom krugu prvih višestranačkih izbora, HDZ je potvrdio uvjerljivu pobjedu, a država je, iako se to na van još nije vidjelo, jurila prema raspadu. Ta dvostrukost - vanjska slika sklada i unutarnje pucanje po šavovima - postala je najupečatljivija dimenzija zagrebačkog Eurosonga.

Dok je predstavnica Jugoslavije, tinejdžerska zvijezda Tajči, pjevala o bezbrižnosti uz hit „Hajde da ludujemo“, iza kulisa se odvijala prava drama. U središtu skandala našao se najomiljeniji voditeljski par bivše države, Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Iako su odabrani kao glavni voditelji zbog svog iskustva i nenadmašnog poznavanja jezika - Helga je pokrivala germanski, a Oliver romanski dio Europe - produkcija je paralelno pripremala i rezervni par. Njega su činili zagrebački glumac Rene Medvešek i beogradska voditeljica Dubravka Marković. Službeno objašnjenje bilo je da rezerve moraju postojati za slučaj bolesti ili nepredviđenih okolnosti. Međutim, legendarni Oliver Mlakar godinama kasnije nije krio sumnje da je pozadina bila posve drugačija.

– Dva su voditeljska para morala biti spremna za slučaj ako, primjerice, Helga ili ja slomimo nogu, ruku, razbolimo se… Mirisalo mi je kao da žele eliminirati Helgu, da je to bila igra s ciljem da uleti mala Markovićka, kazao je Oliver prije nekoliko godina za portal mirovina.hr. Napetost je kulminirala samo tri dana prije prijenosa uživo, kada je tadašnji vođa projekta i generalni direktor Televizije Zagreb, Goran Radman, izjavio kako se još uvijek ne zna tko će voditi manifestaciju. Ta je izjava, zajedno s medijskim komentarima o njihovim godinama, bila kap koja je prelila čašu. Uvrijeđeni i povrijeđeni, Helga Vlahović i Oliver Mlakar na generalnoj su se probi odlučili povući. Odustali su od projekta, ostavivši organizatore u šoku, a mlađim kolegama prepustili su da preuzmu pozornicu. Vijest o njihovom povlačenju brzo se proširila Zagrebom i izazvala lavinu nezadovoljstva. Produkcija je sljedeća dva dana bila zasuta bijesnim pozivima i pismima građana koji nisu mogli zamisliti Eurosong bez svojih omiljenih lica.

Javnost je stala čvrsto uz svoje televizijske legende. Pritisak je bio golem, a Mlakar se prisjetio kako su stizale čak i prijetnje da će netko razbiti dvoranu Lisinski ako oni ne budu vodili prijenos. Produkcija nije imala izbora nego popustiti. Nesuglasice su izglađene, a Helga i Oliver vratili su se na pozornicu i suvereno odradili posao, kao da se ništa nije dogodilo. Politički pritisci osjetili su se i u publici. Franjo Tuđman, čija je pobjeda na izborima bila izvjesna, tražio je mjesto u protokolarnom redu, no zahtjev mu je odbijen s obrazloženjem da rezultati izbora još nisu službeni. Umjesto njega, u prvim su redovima sjedili tadašnji predsjednik Predsjedništva i premijer, posljednji predstavnici sustava koji je nestajao.

Dodatnu povijesnu ironiju te je večeri donijela pobjednička pjesma. Talijanski predstavnik Toto Cutugno trijumfirao je s pjesmom „Insieme: 1992", himnom ujedinjenju Europe. Dok je Zagreb bio domaćin slavlja europskog zajedništva bez granica, država u kojoj se to slavlje odvijalo bila je na pragu krvavog raspada. Simbolika je s današnje distance gotovo okrutna. Jugoslavija nikad nije dočekala ulazak u tu Europu, a Hrvatska i Slovenija svoj su put pronašle tek mnogo godina kasnije, kao neovisne države. Te večeri, Europa je pobijedila na pozornici, ali je njezino ujedinjenje na ovim prostorima bilo odgođeno za neka puno bolnija vremena.

Osim voditeljske drame, prijenos uživo obilježio je još jedan incident. Odmah na početku, tijekom nastupa španjolskih predstavnica, grupe Azúcar Moreno, došlo je do tehničke greške s matricom. Glazba u dvorani i na monitorima nije se čula, pa su zbunjene izvođačice jednostavno napustile pozornicu pred milijunskim auditorijem. „Nama u tom trenutku nije bilo jasno što se događa jer smo mi glazbu čuli“, ispričao je redatelj Nenad Puhovski. Produkcija je imala samo petnaestak sekundi za odluku, nakon čega je nastup ponovljen bez problema.