VIDEO Romantični i privatni trenutci: Evo kako izgleda zajednički život Kaje i Karla nakon showa 'Gospodin Savršeni'

Kaja i Karlo, par koji je osvojio simpatije publike u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', nastavljaju svoju ljubavnu priču i nakon što su se kamere ugasile. Novom objavom na TikToku, Kaja je potvrdila da je njihova romansa čvršća nego ikad, na opće oduševljenje brojnih pratitelja. Video donosi seriju intimnih i sretnih trenutaka u elegantnom crno-bijelom stilu koji dodatno naglašava romantičnu atmosferu.

Otkako je Karlo u finalu pete sezone odabrao 27-godišnju slovensku influencericu i instruktoricu surfanja, njihov je život pod stalnim povećalom javnosti. Obožavatelji koji su pratili njihovu vezu na Kreti, sada s jednakim zanimanjem prate svaki njihov korak na društvenim mrežama. Snimka je brzo prikupila više od 217 tisuća pregleda i 15 tisuća lajkova, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput 'Prelijepi par', 'Tako divni' i 'Najsretniji' svjedoče o tome koliko je par omiljen širom regije.

Na velike promjene se odlučila se Kaja Casar nakon završetka pete sezone showa "Gospodin Savršeni". Zbog ljubavi prema rukometašu Karlu Godecu koji je osvojio njezino srce u ovom showu, Kaja se s Tenerifea preselila u Zagreb, a promjena mjesta stanovanja nije bila jedina promjena. Naime, odlučila se i na malu promjenu imidža pa je potamnila boju kose i u usporedbi sa svjetlijom bojom kakvu je imala u showu ova boja kose je malo odvažnija baš kao i životni potezi koje je Kaja napravila u zadnje vrijeme. Kaja je iz svoje Slovenije na Tenerife stigla na godišnji odmor, ali otok ju je toliko osvojio da nije trebala puno razmišljati o ostanku.

„Toliko mi se svidjelo da uopće nisam željela otići“, priznala je prije ulaska u show. A iz ljubavi prema otoku, rodila se i nova strast - surfanje, koje je ubrzo postalo više od hobija. „Toliko mi se svidjelo da sam odlučila položiti za instruktoricu, a poslije mi je to postao i posao“, kaže Kaja koja danas radi u školi surfanja, paralelno sa stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, a njezini su dani ispunjeni morem, suncem, treninzima i druženjima.

Na Tenerifeu joj se najviše sviđa što su ljudi jako opušteni i što nema nervoze, ali na prvome je mjestu to što obožava ljeto, koje je ondje praktički cijele godine. Ipak, iza tog opuštenog otočkog ritma krije se djevojka koja zna što želi. Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Kako je vrijeme u showu odmicalo postalo je jasno da se između nje i Karla stvorila posebna povezanost koja traje i danas, mjesecima nakon završetka snimanja showa. Sada žive zajedno u Zagrebu, udomili su psa i sretni su što sada mogu izlaziti u javnost bez skrivanja, Kajini roditelji su sretni zbog njezine nove veze, a Kajina mama je poručila: "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš".