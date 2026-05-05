Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVA LJUBAV

VIDEO Romantični i privatni trenutci: Evo kako izgleda zajednički život Kaje i Karla nakon showa 'Gospodin Savršeni'

Foto: RTL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
05.05.2026.
u 20:30

Novom objavom na TikToku, Kaja je potvrdila da je njihova romansa čvršća nego ikad, na opće oduševljenje brojnih pratitelja. Video donosi seriju intimnih i sretnih trenutaka u elegantnom crno-bijelom stilu koji dodatno naglašava romantičnu atmosferu

Kaja i Karlo, par koji je osvojio simpatije publike u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', nastavljaju svoju ljubavnu priču i nakon što su se kamere ugasile. Novom objavom na TikToku, Kaja je potvrdila da je njihova romansa čvršća nego ikad, na opće oduševljenje brojnih pratitelja. Video donosi seriju intimnih i sretnih trenutaka u elegantnom crno-bijelom stilu koji dodatno naglašava romantičnu atmosferu.

@casarkaja 🌍🤍 #fyp #foryou #gospodinsavrseni ♬ Originalton - Balkan hitovi

Otkako je Karlo u finalu pete sezone odabrao 27-godišnju slovensku influencericu i instruktoricu surfanja, njihov je život pod stalnim povećalom javnosti. Obožavatelji koji su pratili njihovu vezu na Kreti, sada s jednakim zanimanjem prate svaki njihov korak na društvenim mrežama. Snimka je brzo prikupila više od 217 tisuća pregleda i 15 tisuća lajkova, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput 'Prelijepi par', 'Tako divni' i 'Najsretniji' svjedoče o tome koliko je par omiljen širom regije.

Na velike promjene se odlučila se Kaja Casar nakon završetka pete sezone showa "Gospodin Savršeni". Zbog ljubavi prema rukometašu Karlu Godecu koji je osvojio njezino srce u ovom showu, Kaja se s Tenerifea preselila u Zagreb, a promjena mjesta stanovanja nije bila jedina promjena. Naime, odlučila se i na malu promjenu imidža pa je potamnila boju kose i u usporedbi sa svjetlijom bojom kakvu je imala u showu ova boja kose je malo odvažnija baš kao i životni potezi koje je Kaja napravila u zadnje vrijeme. Kaja je iz svoje Slovenije na Tenerife stigla na godišnji odmor, ali otok ju je toliko osvojio da nije trebala puno razmišljati o ostanku. 

„Toliko mi se svidjelo da uopće nisam željela otići“, priznala je prije ulaska u show. A iz ljubavi prema otoku, rodila se i nova strast - surfanje, koje je ubrzo postalo više od hobija. „Toliko mi se svidjelo da sam odlučila položiti za instruktoricu, a poslije mi je to postao i posao“, kaže Kaja koja danas radi u školi surfanja, paralelno sa stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, a njezini su dani ispunjeni morem, suncem, treninzima i druženjima.

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
1/21

Na Tenerifeu joj se najviše sviđa što su ljudi jako opušteni i što nema nervoze, ali na prvome je mjestu to što obožava ljeto, koje je ondje praktički cijele godine. Ipak, iza tog opuštenog otočkog ritma krije se djevojka koja zna što želi.  Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Kako je vrijeme u showu odmicalo postalo je jasno da se između nje i Karla stvorila posebna povezanost koja traje i danas, mjesecima nakon završetka snimanja showa. Sada žive zajedno u Zagrebu, udomili su psa i sretni su što sada mogu izlaziti u javnost bez skrivanja, Kajini roditelji su sretni zbog njezine nove veze, a Kajina mama je poručila: "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš".

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta
1/16
Ključne riječi
Gospodin Savršeni reality show TV televizija Karlo Godec kaja casar showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Stand up komičarka Marina Orsag
Video sadržaj
5
U AMSTERDAMU

Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin

Nataša Janjić
Video sadržaj
NIJE JOJ SJELO

Nataša Janjić Medančić otkrila zašto je ne možemo gledati u sapunicama: ‘Potvrdilo se ono što sam osjećala'

Meni je ljepota ovog posla baš u toj unutarnjoj potrebi, u trenutku kad te nešto stvarno pokrene i kad imaš prostor da nešto izgradiš, istražiš, odigraš do kraja. Sapunice su jedna druga disciplina, traže kontinuitet, brzinu i ogromnu predanost kroz mjesece i tome se iskreno divim jer znam koliko je zahtjevno. Ali ja jednostavno nisam trenutno u tom ritmu, ni vremenski, ni po prirodi rada, kazala je glumica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!