Plenković primio slavnog američkog glumca koji je postao i hrvatskim državljaninom: 'S ponosom njeguje svoje korijene'

Premijer Andrej Plenković primio je slavnog američkog glumca Johna Malkovicha u Banskim dvorima i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene. "Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama. "Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković.

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.

Dodajmo i da je John postao hrvatski državljanin. Vijest je na društvenim mrežama objavio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji mu je uručio rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva. Božinović je u svojoj objavi naveo kako je rješenje uručeno tijekom "kratke, ali važne ceremonije". "Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin", napisao je ministar. Svoju objavu zaključio je riječima: "Čestitam i dobrodošli."