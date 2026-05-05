u hrvatskoj je

Plenković primio slavnog američkog glumca koji je postao i hrvatskim državljaninom: 'S ponosom njeguje svoje korijene'

Andrej Plenković i John Malkovich
Foto: Facebook
Autori: Vecernji.hr , Hina
05.05.2026.
u 23:00

"Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama

Premijer Andrej Plenković primio je slavnog američkog glumca Johna Malkovicha u Banskim dvorima i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.  "Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama.  "Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković. 

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji.  Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i  gostujući s predstavama. 

Pljušte reakcije nakon gostovanja Tereze Kesovije u 'Nedjeljom u 2', gledatelji u suzama: 'Plačem'

Dodajmo i da je John postao hrvatski državljanin. Vijest je na društvenim mrežama objavio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji mu je uručio rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva. Božinović je u svojoj objavi naveo kako je rješenje uručeno tijekom "kratke, ali važne ceremonije". "Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin", napisao je ministar. Svoju objavu zaključio je riječima: "Čestitam i dobrodošli."

Davor Božinović John Malkovich Andrej Plenković

Zagreb: Stand up komičarka Marina Orsag
U AMSTERDAMU

Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin

NIJE JOJ SJELO

Nataša Janjić Medančić otkrila zašto je ne možemo gledati u sapunicama: 'Potvrdilo se ono što sam osjećala'

Meni je ljepota ovog posla baš u toj unutarnjoj potrebi, u trenutku kad te nešto stvarno pokrene i kad imaš prostor da nešto izgradiš, istražiš, odigraš do kraja. Sapunice su jedna druga disciplina, traže kontinuitet, brzinu i ogromnu predanost kroz mjesece i tome se iskreno divim jer znam koliko je zahtjevno. Ali ja jednostavno nisam trenutno u tom ritmu, ni vremenski, ni po prirodi rada, kazala je glumica

