Uskoro počinje Eurovizija! HRT otkrio detalje o natjecanju ove godine

Foto: Dario Njavro/HRT
Vecernji.hr
04.05.2026.
u 22:30

U utorak 12. svibnja na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) i multimedijskoj usluzi HRTi u 21 sat na rasporedu je izravni prijenos prve polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom „Andromeda”.

 Idući tjedan ne propustite tri dana najvećeg glazbenog spektakla – prijenos Eurosonga 2026. na Hrvatskoj televiziji. Najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje izbora za pjesmu Eurovizije ove godine održava se u Beču u Areni Wiener Stadthall 12., 14. i 16. svibnja. U utorak 12. svibnja na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) i multimedijskoj usluzi HRTi u 21 sat na rasporedu je izravni prijenos prve polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom „Andromeda”. Druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja. Za ulazak u finale u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u natjecanje u finalnu večer u subotu 16. svibnja.

Zahvaljujući pobjedi JJ-a s pjesmom "Wasted Love" na natjecanju 2025. u Baselu, austrijska televizijska kuća ORF, s Europskom radiodifuzijskom unijom (EBU), organizator je ovogodišnjeg natjecanja. Tako se Eurosong treći put vraća u Austriju nakon 1966. i 2014. godine. Voditelji su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a službeni slogan je kao i prethodnih godina "United by Music".

Izravni finalisti ove godine Big 4 - Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo te domaćin Austrija nastupit će osim u finalu i u polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasuju.Također, produžetak vremena glasovanja i ove godine ostaje na snazi, točnije, glasovanje u finalu bit će otvoreno uoči izvedbe prvog finalista. U finalu, 16. svibnja, za naslov pjesme Eurovizije 2026. natječe se 25 zemalja.

Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasati za svoje favorite. Od izravnih finalista, u prvoj polufinalnoj večeri pravo glasa imat će Njemačka i Italija. Način glasanja:

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Pošaljite SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže.

Cijena SMS poruke iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Gledatelji imaju i mogućnost online glasanja na esc.vote /0,49 eura s uključenim PDV-om.

Za prolazak u finale od ove godine ponovno odlučuju i glasovi publike i ocjene žirija, a svoj glas imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Oni će svoje favorite moći birati putem interneta, a njihovi će se bodovi predstaviti i podijeliti u obliku entiteta Rest of the World. Službeni rezultati, kako u polufinalima tako i u finalnoj večeri, utvrđuju se spajanjem službenih rezultata publike i službenih rezultata nacionalnog žirija u omjeru 50,7 % glasovanje publike (35 država sudionica + ostatak svijeta = 36 rezultata glasovanja publike) i 49,3 % glasovanje nacionalnih žirija (35 rezultata glasovanja nacionalnog žirija). Sve detalje i novosti o Eurosongu pratite na Facebook, Instagram i Youtube kanalu Dore te na HRT- ovom webu. Raspored nastupa izvođača u 1. i 2. poufinalnoj večeri je u privitku. Komentator prijenosa izbora za pjesmu Eurovizije je Duško Ćurlić. Urednica prijenosa je Elizabeth Homsi, producentica prijenosa Magdalena Bugarin, producent projekta Denis Škorput, a urednik projekta Tomislav Štengl.

