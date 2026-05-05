FOTO Poznati finalisti Survivora! Evo tko će se boriti za titulu jedinog preživjelog
Roko i Marko osigurali su ključnu prednost u završnici Survivora, osvojivši ogrlice osobnog imuniteta i potvrdivši svoje mjesto među najuspješnijim kandidatima 5. sezone. Kasnije, kroz zahtjevnu eliminacijsku borbu, Marina je pobijedila Vanesu, a Njegoš je izborio prolazak dalje u igri protiv Adrijane.
Borba za završnicu donijela je rasplet koji je jasno odvojio one najspremnije. U završnom srazu polufinalne igre Roko je odnio pobjedu nad Vanesom i time osigurao ogrlicu osobnog imuniteta, potvrdivši svoje mjesto među finalistima. „Drago mi je što sam ja prvi finalist. Ali osjetim ovih 16 kila na sebi, kao da vozim prikolicu za sobom“, kazao je, požalivši se na kilograme koje je dobio za vrijeme izbivanja s Dominikane.
U zelenom plemenu istu je sigurnost izborio Marko kojeg je na terenu bodrila djevojka Isidora. „Dan kakav sam priželjkivao od početka! Presretan sam“, poručio je nakon osvajanja ogrlice, svjestan koliko taj trenutak znači u završnici natjecanja.
Prije eliminacijske borbe napetost je bila izražena i među onima koji su se za opstanak morali dodatno boriti. Marina je otvoreno govorila o vlastitom stanju: „U duelu s Vanesom, dat ću sve od sebe. Nadam se da neće biti nikakve trke. Ne mogu se oteti dojmu što mi se dogodilo, nadam se da ću se sretno vratiti doma“. S druge strane, Njegoš je pristupio odlučno: „Imam svoju šansu večeras. Sve je u mojom rukama. Ako zaslužujem pobjedu, pobijedit ću. Ne vidim ovo kao eliminacijsku borbu nego borbu za finale“.
U zahtjevnoj igri s konopcem i nagibom, presudili su izdržljivost i koncentracija. U žutom timu Vanesa nije uspjela zadržati prednost. „Koštao me taj čunj na kraju. Bio mi je težak ovaj poligon“, rekla je, dodajući za kraj: „Ponosna sam na sebe“.
U zelenom timu, Adrijana je prva popustila, čime je Njegoš izborio prolazak dalje. „Bila je teška borba. Držala sam dok mi iz ruku nije iskliznuo konopac“, ispričala je Adrijana. Kako će se konačno rasplesti natjecanje za Marinu i Roka te Marka i Njegoša, ne propustite pogledati u narednim epizodama!