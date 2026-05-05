FOTO Objavljene karte, evo što juri prema Hrvatskoj: Jedna stvar će nekima zadati glavobolju

Istramet
Foto: Istramet
Maša Ilotić Šuvalić
05.05.2026.
u 06:24

U utorak će ojačati jugozapadnjak i jugo, naročito poslijepodne i navečer. Očekuje se i više oblaka uz mogućnost mjestimične kiše, međutim kiša će biti nejednoliko raspoređena

Danas će na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, prijepodne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva naoblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 °C. Srijeda donosi promjenljivo vrijeme, na Jadranu i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, a uglavnom na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom.  Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C. Od srijede do petka bit će promjenljivo oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura zraka bez veće promjenne, javlja DHMZ.

Kako javlja Istramet, Hvatsku čeka promjena vremena koja donosi nejednoliko raspoređene oborine uz česte lokalne pljuskove i mjestimičnu kišu. Bit će i vrlo vjetrovito. U utorak će ojačati jugozapadnjak i jugo, naročito poslijepodne i navečer. Očekuje se i više oblaka uz mogućnost mjestimične kiše, međutim kiša će biti nejednoliko raspoređena, stoga prognoze modela valja uzeti u obzir s određenim oprezom. Još vjetrovitije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove, ali i dulja sunčana razdoblja očekuje nas u srijedu, dok u noći na četvrtak valja očekivati šire raspoređene grmljavinske nestabilnosti, naročito na Kvarneru. I dalje će puhati jugozapadnjak i jugo. 

Petak i subota prema svemu sudeći donose sunčanije i toplije vrijeme, ali već u nedjelju s novim jačanjem južine ponovno može biti mjestimične kiše i pljuskova. Bit će relativno toplo, međutim temperature će biti značajno niže u odnosu na istok zemlje gdje bi se vrijednosti početkom idućeg tjedna vrijednosti mogle popesti na vrućih 30 °C.

