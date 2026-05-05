Miro Ungar je napunio 89 godina i priznaje kako su mu žene bile najveći porok: To mi je bila mana

Ljubitelji jazza i evergreena uživat će 8.5. uz Mira Ungara i Križić Quartet u programu The Great American Songbook u Klubu Kazališta Komedija, a tom prilikom naš poznati pjevač će imati i proslavu svog 89. rođendana. Tijekom svoje bogate karijere, koja obuhvaća više od 20 singlova i 5 LP ploča, Miro Ungar surađivao je s brojnim velikanima hrvatske glazbe, a obljetnice karijere obilježavao je velikim koncertima (30 godina u Lisinskom 1986., 40 godina u Kerempuhu 1996., 50 godina u Tvornici kulture 2006.). Ungarova energija ne jenjava ni u devetom desetljeću, a u razgovoru za IN Magazin otkrio je koju to rođendansku želju ima.

"Da mi zdravlje bude barem ovakvo kakvo je sada. A što drugo čovjek u ovim godinama treba? Drugo manje-više imam, imam ljubav, imam krasnu obitelj, djecu, unuke, imam sve što trebam.", kaže Ungar. Govori kako svoju vitalnost nadomak 90. godine duguje svojoj 42 godine mlađoj supruzi, urednom životu i sportskim aktivnostima, među kojima je i tenis. Pa je tako 2. svibnja kada mu je bio rođendan nakon partije tenisa počastio i svoju ekipu s teniskog terena. Otkrio je i koji mu je to u životu bio najveći porok. "Imao sam ih, sada više ne. Volio sam ženske, sam volio... da, žene su mi se sviđale i to mi je bila mana", našalio se Miro. Sa četvrtom suprugom Sarom u braku je 18 godina i pjevač kaže kako se ona brine o svemu te mu je najveći oslonac.

Sljedeće godine kada napuni 90. pjevač će umiroviti svoju koncertnu karijeru, a iznio je i kako se planira oprostiti od nastupa. "Za godinu dana, na 70. godišnjicu moje karijere, ja se nadam da ću to obilježiti mojim oproštajnim koncertom, ne zato što ću otići na drugi svijet, nego da obustavim to pjevanje i da se malo smirim. Ja mislim da bih cabaret mogao raditi još dvije-tri godine sigurno, ali pjevati koncert... to zahtijeva da glasnice budu dobre, čvrste, a ja sam tu nemilosrdan prema sebi.", ispričao je Miro Ungar.