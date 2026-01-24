FOTO Bivši splitski gradonačelnik puca od ponosa! Pohvalio se uspjehom kćeri: 'Ovo je veliki dan'

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak na društvenim se mrežama pohvalio velikim uspjehom svoje starije kćeri Eme. Njegova 29-godišnja kći obranila je doktorat, a Puljak je sretne vijesti podijelio uz obiteljsku fotografiju. "Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni! Doktorat ima naslov Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications, a izradila ga je u CERN-u u okviru 'Quantum Technology Initiative' i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona. Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni!", napisao je Puljak u objavi na Fejsu.

Inače, Ivica je sa suprugom, koja je također poznata po političkom angažmanu, u braku 30 godina, a imaju troje djece koje nemamo često prilike vidjeti u javnosti. Ema je u rujnu 2021. godine magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. "Mag. ing. comp s najljepšim osmijehom. Naše prvo dijete s diplomom, na putu do doktorata. Svi smo jako ponosni i uzbuđeni", pohvalila se tad ponosna majka Marijana.

Njezin brat Toma je 2023. postao magistar inženjer računarstva, a najmlađa Iva je 2024. upisala FER.

Ljubav Marijane i Ivice Puljka planula je dok su studirali na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje na kojem je Ivica kasnije počeo raditi i kao profesor. Marijana je završila računarstvo, a isti studij završio je i njezin suprug i to kao najbolji student Sveučilišta u Splitu.