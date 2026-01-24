Egzotični bijeg! Naša glumica sa suprugom otputovala na ovu daleku destinaciju

Glumica Ecija Ojdanić otkrila je kako se i ona u siječnju uputila na odmor. Naime, ovih je dana pobjegla od svakodnevice i sa suprugom Robertom Orhelom otputovala u Maroko. Svoje putovanje podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, a prema objavljenim prizorima jasno je da par uživa u spoju egzotike, kulture i opuštene atmosfere.

Da negdje ide, pokazala je već na prvom Instastoryju kada je objavila poruku "Čik pogodi gdje sam!", prije nego što je otkrila da je njihova destinacija upravo Maroko. Ecija je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i videozapisa iz Marakeša, točnije iz slavne Medine, na kojima su zabilježeni živopisni noćni prizori tržnica, štandova i užurbane atmosfere grada koji nikad ne spava. Uz snimke je otkrila i temperaturu – ugodnih 13 stupnjeva, idealnih za večernje šetnje i istraživanje grada. Na jednoj od objava našao se i suprug Robert, snimljen u opuštenom izdanju, dok razgledava gradske ulice i upija lokalni šarm.

Foto: Instagram

Par nije propustio ni kulturni dio putovanja – Ecija je podijelila prizor iz poznatog lokala La Pergola Marrakech, u kojem su uživali u live glazbi i intimnoj koncertnoj atmosferi.

Podsjetimo, Ecija je na putovanje otišla nakon premijere filma "Svadba" na kojem je bila u utorak u Zagrebu. Ecija je privukla sve poglede. Ecija je bila u elegantnom, ali odvažnom izdanju, i još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih glumica. Za ovu prigodu odabrala je crni blejzer koji je kombinirala s čipkastom suknjom, čime je postigla efektan spoj klasike i ženstvene zavodljivosti. Na premijeri je pozirala i s kolegicom glumicom Barbarom Nolom, koja je također plijenila pažnju glamuroznim izdanjem. Dvije glumačke dive rado su se osmjehnule fotografima, a njihov zajednički dolazak nije prošao nezapaženo.