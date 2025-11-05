Naši Portali
OVO MU NIJE TREBALO

Vedranu Rudan šokirao potez agresivnog susjeda: 'Provalio je u stan za mojom kćeri i urlikao'

Trsat: Vedrana Rudan dala intervju povodom izlaska njezine nove knjige
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.11.2025.
u 14:25

Spisateljica, u svom prepoznatljivom stilu, promatra svoju obitelj iz perspektive žene koja je prošla kroz mnoge životne oluje i sada napokon zna prepoznati onaj istinski mir i ljepotu življenja.

Spisateljica Vedrana Rudan na svom je blogu objavila novu priču pod nazivom "Ručak", kojom je još jednom dokazala zašto je jedna od najčitanijih autorica u regiji. U tekstu, koji započinje prizorom nedjeljnog obiteljskog ručka, mačaka, psa, djece i muža, spisateljica – u svom prepoznatljivom stilu – promatra svoju obitelj iz perspektive žene koja je prošla kroz mnoge životne oluje i sada napokon zna prepoznati mir.

"Pozvali smo djecu na ručak. Imamo šestero djece. Ivančica je trčala oko stola, mačke Koko i Pepica su nestale. Ležala sam na kauču dok su uživali u ručku. Muž je bio kuhar, sin je ispekao fantastične princeze, a drugi sin donio vino. Najljepši ručak u mom životu", započela je Rudan.

"Dok sam žvakala kašu od rižina brašna kuhanu u mlijeku od badema, vrtjela sam stare filmove. Ova plavokosa, lijepa žena srednjih godina nekad je bila djevojčica. ‘Gospođo’, rekao mi je davno bijesni susjed, ‘vaša kći svaki dan lupa na moja vrata.’ Razljutio me. ‘Vi ne poznajete moju kćer, ima petnaest godina, nije dijete.’ Nekoliko dana kasnije čula sam topot na stepenicama. Kći je provalila u stan, a susjed je trčao za njom. ‘To je ona, to je ona’, urlikao je." "Moja se kći tresla. ‘Oprostite, gospodine, previše sam ljuta, maknite se s vrata, ne želim da gledate, prebit ću je.’ ‘Tako treba s njima, remen je iz raja pobjegao.’ Zaključala sam vrata, a zatim smo se ludo smijale, ni danas ne znam čemu", ostatak teksta pročitajte OVDJE.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu
Trsat: Vedrana Rudan dala intervju povodom izlaska njezine nove knjige
Podsjetimo, početkom lipnja pisali smo o njezinu tekstu na blogu u kojem spominje smrt i borbu s bolešću. Naime, ona o svojim stavovima i promišljanjima redovito piše na svom blogu i dijeli ih s vjernim obožavateljima na društvenim mrežama. Tako se u tekstu na blogu imena "Kad mobitel utihne" - dotaknula teme smrti. Rudan je u tom tekstu napisala i da njezine prijatelje ne zanimaju detalji njezine bolesti i da da je izgubila interes za “prijatelje” i potrebu da im “pomogne”. Dodala je i da joj je žao što je potrošila godine misleći da je potrebna i voljena. "Ostadosmo same smrt i ja. Najzad sam slobodna i i slika koju vidim je čista. Gledam u ono žuto cvijeće na balkonu. Mir u duši i samo jedno pitanje, zašto ništa nisam znala o ljudima? Bila sam glupa? Ili ipak samo zdrava i “besmrtna”?", zaključila je dubokoumno, a ovim je tekstom izazvala i brojne komentare na društvenim mrežama. No, Vedrana hejterima, u svom stilu, nije ostala dužna. Objavila je novi blog ''Zašto me ne kužite?''.

"Pisac piše o temi koja ga čačka ali ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala jučer je o ljudima koji se bore s rakom napušteni od svih. To nije priča o meni. Čitav život pišem u ''ich'' formi i zaista me nervira kako se svaki moj redak doživljava kao prijenos uživo mog života. Dragi ili drage moje, meni za ljubav, imajte odmak. Čitam komentare i šizim. Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od svijeta. Ja sam ženska kojoj je pisanje strast, lupa tekst u mobitel u pauzi dok čita ''Sovin huk'' Patricije Highsmith", napisala je.

Arijana Čulina: Zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja odbila sam 170 epizoda u seriji, završila sam u bolnici
Trsat: Vedrana Rudan dala intervju povodom izlaska njezine nove knjige
A potom je svim dežurnim komentatorima i nešto poručila. "Oko mene je vječna buka, mobitel zvoni ali ja se ne javljam, ni poruke prijatelja me ne zanimaju jer mi se ne dopisuje. Nikad nisam bila luda za gužvom i ljudima. Jesam li ovim tekstom opet us*ala? Vjerojatno. Ako hoćete pravu istinu o meni, reći ću vam je. Volim igru, zaje*anciju, je*eš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte drage moje i dragi moji koji mislite da znate tko sam. Ja to ne znam. Ma znam, neki od vas će napisati, dosadna si, prestani s*ati na istu temu, kad ćeš krepati? Nadam se poslije vas, gospodo. Moji doktori su fantastični", zaključila je Rudan.

Ključne riječi
spisateljica Vedrana Rudan showbiz

