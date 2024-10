Farmer Ivica nije oduševljen dolaskom nove kandidatkinje kojoj je poručio: 'Mislim da si pogriješila'

Događanja na farmama u showu "Ljubav je na selu" opasno su se zahuktala, a neke dame već su i napustile farme. No, na nekim farmama već smo upoznali i nove dame. Upravo tako je bilo i na Ivičinoj farmi gdje je došla već poznata kandidatkinja Klara Perko. Klara je došla u društvu voditeljice Anite Martinović, a farmer nije bio oduševljen. Klarin dolazak bio je iznenađenje, dok je Ivica s drugim djevojaka igrao odbojku na pijesku. "Kad sam vidjela Anitu, ok. Kad sam vidjela da dolazi s nekom, nije mi bilo ok. Šlagirala sam se blago", priznala je Ivana.

"Malo me je to dirnulo kad sam vidjela Klaru u smislu da mi je poremetila moju platformu tijela", rekla je Amra. Dok su kandidatkinje rekle da znaju tko je Klara, Ivica je rekao da ne zna. "Nemam pojma", priznao je. "Stvarno me ne znaš?", pitala je Klara. "Ne", rekao je Ivica. "Dovela mi je jednu curu za koju sam mislio da uopće nije cura za farmu nego da je neka njezina pomoć, neka njezina vizažistica i tako nešto", komentirao je farmer.

"Ja sam došla radi tebe iz Njemačke", istaknula je Klara. "Ja mislim da si ti pogriješila", rekao joj je Ivica. "Misliš?", pitala je Klara. "Ne, ja ne mislim, ja znam", rekao je Ivica. Ilona je poželjela dobrodošlicu Klari. "Nisam znao što Ilona misli u tom trenutku o njoj. Malo sam se izgubio", priznao je Ivica.

Podsjetimo, ovaj farmer od početka je otkrio da se zaljubio u Ilonu te je njoj i posvetio najviše vremena, a pao je i poljubac. „Mi smo otvoreni i ne bojimo se pokazati ono što jedno prema drugom osjećamo“, kazao je tada već odavno zaljubljeni farmer, dok je Iloni ovo bio prvi put da prema njemu pokazuje nešto više. „Dobro je da su to napravili ispred mene i Ivane jer da nisu, onda bih ja prišla Ivici i dokazala mu tu svoju stranu. Ako tu nešto ne bude funkcioniralo, naravno da ću ja uletjeti njemu u krilo“, otkrila je Amra.

- To što smo se poljubili, to je bio trenutak koji nisam očekivala. Ali s obzirom da mi poljubac ništa ne znači, u smislu da sam se zaljubila ili spustila gard, ne, nisam popustila prema njemu. Za takvo što treba puno više od jednog poljupca - otkrila je za RTL Ilona. Ivana je iznijela svoje mišljenje o situaciji između Ilone i Ivice i ispričala je koliko je Ivica promijenio svoj karakter dolaskom Ilone na njegovu farmu.

