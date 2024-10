FOTO Vruće izdanje! Nives Celzijus u crnoj kombinaciji naglasila obline: 'Sjajna k'o dan, crna k'o noć'

Pjevačica, spisateljica, glumica i influencerica Nives Celzijus na svojem se Instagram profilu često javlja te dijeli fotografije u izazovnom izdanju. Ovaj put Nives je objavila niz fotografija na kojima pozira u vrućem izdanju. Celzijus se odlučila pozirati ispred ogledala, a na sebi je imala duge hlače te dekoltirani top koji je jedva na mjestu držao njezine bujne obline. Nives je pozirala u različitim pozama i to u crnoj kombinaciji, a posebno je pozornost privukla njezina duga kosa te lagana šminka. "Sjajna k'o dan, crna k'o noć...", poručila je u opisu, a dobila je i brojne komplimente u komentarima.

Inače, Nives se javila i prije nekoliko dana kada je objavila video na kojem se vidi da je bila odjevena u bijelu haljinu koja je jedva zadržala njene raskošne obline. Nives je video objavila na Instagram Storyju, a grudi su joj bile u prvom planu.

Prije nekoliko dana podijelila je još nekoliko fotografija nastalih na moru na kojima je pozirala u kupaćem kostimu u zavodljivim pozama. "Još malo morskih i obećavam, neću više... Bar do kraja tjedna...", poručila je uz fotke na kojima izlazi iz mora u zlatnom kupaćem. Nives često otkriva i kamo putuje, a prije nekoliko dana se javila iz Istanbula. Objavila je nekoliko fotografije na kojima je pokazala kako uživa na ulicama ove metropole. Za ovu prigodu Nives je izabrala plavo-bijelu kombinaciju. Kaputić i mini suknjica bile su tamne plave boje, a majica i tenisice bile su bijeli s detaljima tamno plave. Uz to je nosila i bijelu torbicu i sunčane naočale. Suknjom je istaknula svoje duge, vitke noge, a u opisu je istaknula: "Pozdrav Istanbulu!" Uz to je stavila i emotikon mace, a na brojnim fotografijama je pozirala uz ove kućne ljubimce te ih mazila.

Celzijus je i ranije objavila fotografiju s ovim ljubimcem. Skidala se pred kamerom, no onda je u kadar uletio neočekivani gost. Nives je zavodljivo skidala haljinu i ostala u stegnutom korzetu koji je jedva držao njene obline, a onda se pojavio njen kućni ljubimac, tigrasti mačak koji je kameri okrenuo stražnjicu. - Mislim da si vidio micu macu - napisala je uz video koji je skupio gomilu lajkova i komentara.

Podsjetimo, nedavno je objavila novi spot za svoju pjesmu 'Moja pila'. "Nives opet diže Celzijuse!", "Ovo je najprovokativniji Niveskin spot ikad!", "Moja pila" je toliko vruća da će me grijati do Nove godine!", samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja koji su pogledali novi video spot Nives Celzijus "Moja pila" kao i atraktivne fotografije kojima je najavila premijeru na društvenim mrežama. Iako je singl za istoimenu pjesmu Nives objavila već u svibnju ove godine i s njom nastupila na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, vrući video uradak koji je izazvao pomutnju predstavila je tek sada jer, kako kaže, zbog brojnih obaveza preko ljeta nije stigla ranije snimiti spot. Po prvi put je režiju prepustila kultnom zadarskom snimatelju i fotografu Luckyju, a ispričala nam je i kako je inspiraciju za scenarij dobila gledajući atraktivne „mokre“ glazbene spotove svjetskih zvijezda.

- Od početaka glazbene karijere željela sam snimiti baš ovakav spot, gdje sve prska, kaplje, klizi. Oduvijek su mi scene pranja auta bile posebno senzualne i moćne te i dandanas pamtim Jessicu Simpson, Paris Hilton, Carmen Electru i Jenny McCarthy u tim mokrim izdanjima, sa šmrkom u ruci, kako sapunaju limenog ljubimca. "Moja pila" vrući je spoj svih tih spomenutih video uradaka koji su me inspirirali, s još pokojim Celzijusom. I moram priznati da mi je ovo bilo najzabavnije snimanje. Obično kad su ta cjelodnevna snimanja tijekom ljeta, borim se s vrućinama i znojem, a ovdje je sve bilo potaman. Taman kad udari toplina, a ja se lijepo pošpricam - kaže nam Nives koju ne brinu dežurni cenzori već samo komentari njenih obožavatelja. A oni ju zdušno podržavaju, "Brrm, brrm" razdragano pjevaju i mali i veliki.

